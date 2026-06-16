Beau Bridges schwärmt: Filmstar Tom Cruise wird immer besser

Schauspieler Beau Bridges hat seinen ehemaligen Kollegen Tom Cruise (63) in den höchsten Tönen gelobt. Gegenüber dem Magazin People schwärmte er von dem Actionstar und meinte, dieser werde mit den Jahren immer besser. Beau und Tom hatten gemeinsam in der romantischen Komödie "Jerry Maguire" aus den 90er-Jahren vor der Kamera gestanden. "Ich schätzte die Zusammenarbeit mit ihm wirklich sehr", erklärte Beau am Rande des For-Your-Consideration-Events zur Serie "Matlock" und betonte: "Er ist ein wunderbarer Schauspieler und wird einfach besser mit dem Alter. Er macht immer noch all diese verrückten Stunts und so. Ja, ich arbeite gerne mit ihm. Ich fand ihn großartig."

Nicht jeder Kollege sieht Tom jedoch so positiv wie Beau. Schauspieler Ethan Hawke (55) äußerte sich Anfang des Jahres beim Sundance Film Festival gegenüber dem Magazin Variety deutlich kritischer – und sprach sogar von aufkommendem Ärger. "Tom Cruise hat völlig verändert, was von Schauspielern erwartet wird", verriet er und betonte: "Irgendwie werde ich im Laufe der Jahre immer wütender darüber, weil sich alle irgendwie weniger fühlen, wenn sie ein Stunt-Team einsetzen."

Wie hart Toms Einsatz sein kann, zeigte sich zuletzt bei den Dreharbeiten zu "Mission: Impossible – The Final Reckoning". In Bonusmaterial zur Digitalveröffentlichung des Films schilderten Tom und Regisseur Christopher McQuarrie laut Entertainment Weekly eine spektakuläre Biplane-Szene, in der Toms Figur Ethan Hunt im Flug von einem Flugzeug auf ein anderes springt und sich an den Tragflächen festkrallt. "Oh, das hat mir fast das Kreuz gebrochen", erinnerte sich Tom in dem Clip. Christopher erzählte, dass die gewaltige Belastung sogar die Gelenke in Toms Fingern auseinandergezogen habe, seine Hände seien völlig angeschwollen gewesen. In einer weiteren Einstellung kracht Ethan seitlich mit voller Wucht gegen die Maschine – ein Moment, den Tom als "brutal" bezeichnete. Der Regisseur betonte, diese zusätzliche Härte habe der Hollywoodstar spontan eingebaut und scherzte: Tom habe das improvisiert, obwohl niemand ihn darum gebeten habe.

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Collage: Getty, Getty Beau Bridges und Tom Cruise Collage

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Getty Images Ethan Hawke bei den Peabody Awards im Beverly Wilshire Hotel, 31. Mai 2026

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Getty Images Tom Cruise bei der Warner Bros.-Präsentation während der CinemaCon in Las Vegas, wirbt für den Film "Digger"