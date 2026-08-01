Dermot Mulroney verlässt "Chicago Fire" früh in Staffel 15

Bei "Chicago Fire" stehen in der kommenden Staffel einige große Veränderungen an. Wie das Branchenblatt Deadline jetzt berichtet, wird Dermot Mulroney (62) die erfolgreiche NBC-Feuerwehrserie bereits früh in Staffel 15 verlassen. Der Schauspieler verkörperte seit der 13. Staffel die Figur des Chief Dom Pascal in Firehouse 51 – und das als festes Ensemblemitglied. Mit ihm verabschiedet sich auch Joe Miñoso, der von Beginn an Teil der Serie war, früh in der aktuellen Staffel von der Show.

Dermot trat damals in die Fußstapfen von Eamonn Walker, der die Rolle des Wallace Boden über zwölf Staffeln hinweg innehatte und dessen Abgang seinen Einstieg erst ermöglichte. In Staffel 14 hatte der 62-Jährige für die zweite Hälfte pausiert und kehrte erst zum Finale zurück. Das Staffel-15-Finale, das am 7. Oktober bei NBC startet, wird an die dramatischen Ereignisse des Staffel-14-Finales anknüpfen. Während Dermot die Serie verlässt, bleiben die Hauptdarsteller Taylor Kinney (45) und Miranda Rae Mayo mit neuen Verträgen an Bord. Auch Hanako Greensmith, Jocelyn Hudon und Brandon Larracuente kehren zurück. Neu zum Cast stößt Da'Vinchi, der aus der Serie "BMF" bekannt ist. Er übernimmt die Rolle des Feuerwehranwärters Marcus Burke, der als verschmitzt, lustig und ein wenig aufmüpfig beschrieben wird.

Neben seinem Engagement bei "Chicago Fire" war Dermot zuletzt auch als festes Ensemblemitglied in der Netflix-Dramaserie "The Hunting Wives" zu sehen, wo er die Rolle des Jed Banks spielt. Gegenüber Deadline verriet er im Mai, dass die Produktion der zweiten Staffel bereits abgeschlossen sei und ein Writers' Room für eine mögliche dritte Staffel einberufen worden sei. Sollte Netflix grünes Licht für eine weitere Staffel geben, könnte der Dreh bereits im Herbst beginnen. Dermot wurde am 31. Oktober 1963 geboren und ist seit Jahrzehnten als Schauspieler aktiv – seit Anfang des Jahres ist er geschieden.

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Getty Images Dermot Mulroney bei der Leary Firefighters Foundation Firefighter Challenge in New York City, Mai 2026

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Getty Images Taylor Kinney im Oktober 2018

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ActionPress Brandon Larracuente im Februar 2019