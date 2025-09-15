Jon Cryer packt aus: Er verdiente nur ein Drittel von Sheen

Jon Cryer (60), bekannt aus der erfolgreichen Serie Two and a Half Men, hat sich in einer neuen Dokumentation über Charlie Sheen (60) zu Gehaltsdifferenzen und schwierigen Zeiten am Set geäußert. In der Netflix-Doku "aka Charlie Sheen" enthüllte der Schauspieler, dass Sheen 2010, auf dem Höhepunkt seiner Drogenprobleme, einen Vertrag über knapp 1,7 Millionen Euro pro Folge aushandelte – damals der höchste Betrag in der Fernsehgeschichte. Jon selbst, dessen Leben zu der Zeit wesentlich stabiler schien, erhielt im Vergleich dazu nur ein Drittel dieser Summe. Jon beschrieb die Situation mit einem ungewöhnlichen Vergleich: "Es war wie mit Kim Jong Il, der durch sein verrücktes Verhalten die Angst anderer ausnutzte, um mehr zu bekommen."

Die Geschichte hinter dieser Gehaltsverhandlung ist ebenso turbulent wie Charlies persönliches Leben zu jener Zeit. Während er mehrere Reha-Aufenthalte absolvierte und das Set wegen seines unberechenbaren Verhaltens mehrfach lahmlegte, blieb Jon professionell und zog sich weitgehend aus der öffentlichen Debatte zurück. Obwohl er die Zusammenarbeit mit seinem Kollegen insgesamt als schwierig beschrieb, hielt sich Jon damals von direkten Konfrontationen fern. In der Dokumentation schilderte er zudem seine Bedenken, sich überhaupt an dem Projekt zu beteiligen: "Ich wollte kein Teil dieses endlosen Kreislaufs sein, in dem Charlie sich selbst zerstört, wieder aufbaut und am Ende erneut alles niederbrennt."

Jon, der von 2003 bis 2015 die Rolle des Alan Harper in der Erfolgsserie spielte, konnte trotz aller Widrigkeiten beruflich und privat stets Stabilität bewahren. Der Schauspieler ist seit vielen Jahren glücklich verheiratet und hat sich auch jenseits der Kamera stets einen bodenständigen Ruf bewahrt. Während Charlie weiterhin Schlagzeilen mit seinen Eskapaden machte, schaffte es Jon, sich auf seine Arbeit und sein Familienleben zu konzentrieren. In Interviews zeigte er sich immer wieder dankbar für die Serie, die seine Karriere prägte, ohne dabei aber die damit einhergehenden Herausforderungen zu beschönigen.

Getty Images Charlie Sheen und Jon Cryer

Getty Images Jon Cryer, Schauspieler

Imago Schauspieler Charlie Sheen im August 2023 in Bel Air