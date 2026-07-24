"Glück gehabt": So baute TV-Star Jon Cryer sein Vermögen auf

Jon Cryer (61) spricht offen über den anhaltenden finanziellen Erfolg von Two and a Half Men. Im Interview mit Page Six bezeichnet der Schauspieler die Kultsitcom als "eine Maschine, die eine erstaunliche Menge Geld produziert". Dabei macht er deutlich, dass der Großteil seiner Einnahmen nicht aus klassischen Wiederholungshonoraren stammt, sondern aus einem prozentualen Anteil, den er sich während der Laufzeit der Serie gesichert hatte. "Ich bin mir sehr bewusst, wie viel Glück ich habe", betont der 61-Jährige. Die Show habe sein Leben "absolut verändert" – er sei ohne großes Vermögen aufgewachsen.

Neben seinem Interview ist Jon derzeit auch in der Netflix-Dokumentation "aka Charlie Sheen" zu sehen, in der er über die enormen Gehaltsunterschiede zwischen ihm und seinem damaligen Co-Star Charlie Sheen (60) spricht. Während Charlie umgerechnet 1,7 Millionen Euro pro Folge verdiente, lag Jons Gehalt bei etwa einem Bruchteil dessen. Erst nach Charlies Ausstieg aus der Serie stieg sein Salär auf knapp 550.000 Euro pro Folge. Jon beschreibt zudem, welchen besonderen Umstand Charlie damals zu seinem Vorteil nutzte. "Die turbulente Natur seines Privatlebens hat seine Verhandlungsposition tatsächlich gestärkt", erklärt er.

Heute nutzt Jon die finanzielle Freiheit, um sich gezielt Projekte zu suchen, die ihm Freude bereiten. "Ich suche wirklich nach Arbeit, die mich glücklich macht", gibt er zu bedenken. Aktuell steht der Serienstar in der Off-Broadway-Neuinszenierung des Musicals "The 25th Annual Putnam County Spelling Bee" auf der Bühne, an der Seite von Lili Cooper und Kevin McHale. Jon schwärmt von der Produktion als "unglaublich berührend" und bezeichnet sie als ideales Familienmusical für den Sommer.

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Getty Images Jon Cryer, Schauspieler

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Getty Images Charlie Sheen und Jon Cryer

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Action Press / ZUMA PRESS, INC. Jon Cryer und Charlie Sheen am Set von "Two and a Half Men" im Februar 2011

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