Ein kleines Mädchen: Perrie Edwards ist wieder Mama geworden

Große Babyfreude bei Perrie Edwards (32): Die frühere Little Mix-Sängerin hat ihr zweites Kind zur Welt gebracht und teilt das Glück mit ihren Fans auf Instagram. Zusammen mit ihrem Verlobten, dem Fußballer Alex Oxlade-Chamberlain (32), begrüßt sie ein kleines Mädchen. Das zeigt ein Schnappschuss, auf dem das Baby und die Hände seiner Mama, seines Papas und seines Bruders zu sehen sind. Zu dem ersten Foto des Neugeborenen schreibt Perrie schlicht den Namen ihrer Tochter – sie heißt Alanis Valentine. Auch Sohn Axel hat damit offiziell ein Geschwisterchen an seiner Seite.

Unter dem Post der Sängerin sammeln sich in kürzester Zeit unzählige Kommentare von Fans und Promis. Besonders rührend reagierte Perries Kollegin Leigh-Anne Pinnock (34), die ihre frühere Bandpartnerin war, mit den Worten: "Perfekter kleiner Engel." Jemand anderes schwärmt: "Oh mein Gott, willkommen auf der Welt, Alanis." Schon im September hatte das Paar mit einem Schwarz-Weiß-Video verraten, dass sie erneut Nachwuchs erwarten: Darin küsst Axel liebevoll den Bauch seiner Mama.

Dass die kleine Alanis nun gesund zur Welt gekommen ist, hat für Perrie und Alex noch einmal mehr Bedeutung, nachdem die Sängerin vor einigen Wochen in dem Podcast "We Need To Talk" von Paul C. Brunson offen über zwei Fehlgeburten gesprochen hatte. Damals erzählte sie, wie sie ihr erstes Baby sehr früh verlor und ein weiteres Kind später in der 24. Schwangerschaftswoche, was sie als "den schlimmsten Tag meines Lebens" beschrieb.

Anzeige Anzeige

Getty Images Perrie Edwards, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / perrieedwards Alanis Valentine, Perrie Edwards' und Alex Oxlade-Chamberlains Tochter

Anzeige Anzeige

Instagram / perrieedwards Perrie Edwards mit Alex Oxlade-Chamberlain und ihrem Sohn Axel an Weihnachten 2025

Anzeige