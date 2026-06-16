Wie der Opa: Lindsay Arnold verrät den Namen ihres Babys

Sein Name ist Hayes Duff Cusick – und dahinter steckt eine ganz besondere Bedeutung: Lindsay Arnold (32), ehemalige Profitänzerin der US-Tanzshow Dancing with the Stars, hat jetzt den Namen ihres neugeborenen Sohnes verraten. Der Mittelname Duff ist dabei kein Zufall, denn er ist eine Hommage an ihren Vater Joshua Duff Arnold. "Hayes Duff Cusick, unser Sohn hat unser Leben für immer bereichert, am 10. Juni um 8:01 Uhr. 7 Pfund (etwa 3,2 Kilogramm), 18,5 Zoll (circa 47 Zentimeter) reiner Himmel, und wir sind so unglaublich dankbar, dass er uns gehört", schrieb Lindsay auf Instagram. "Mittelnamen-Zwillinge mit seinem Opa Joshua Duff Arnold."

Zusätzlich zum Namens-Reveal teilte die Tänzerin ein bewegendes Video auf Instagram, das einen ganz besonderen Moment festhält: ihre Töchter June und Sage, die ihren kleinen Bruder Hayes zum ersten Mal im Krankenhaus treffen. Unterlegt mit einer instrumentalen Version des Songs "Turning Page" von "Sleeping at Last" ist zu sehen, wie die Mädchen abwechselnd Hayes im Arm halten, ihm liebevoll über das Gesicht streicheln und ihm kleine Küsse geben. "Ein Moment, den wir nie vergessen werden", schrieb Lindsay zu dem emotionalen Clip.

Dass Lindsay ihre Schwangerschaft sehr offen mit ihren Fans geteilt hat, war bereits in den vergangenen Monaten zu sehen. In den sozialen Medien nahm sie ihre Community immer wieder mit durch den Alltag vor der Geburt und sprach auch darüber, wie sie sich auf ihren ersten Jungen vorbereitet. In einem TikTok verriet sie außerdem, dass Hayes "höchstwahrscheinlich" ihr letztes Baby sein werde. Lindsay und Samuel hatten die Schwangerschaft im November 2025 öffentlich bekanntgegeben. Hayes kam am 10. Juni per Kaiserschnitt zur Welt.

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Instagram / lindsarnold Lindsay Arnold und ihr Ehemann Samuel mit dem frischgeborenen Sohn Hayes Duff Cusick.

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Instagram / lindsarnold Sam Cusick und Lindsay Arnold mit ihren Töchtern June und Sage im August 2024

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Instagram / lindsarnold Lindsay Arnold begrüßt Baby Nummer drei, Juni 2026.