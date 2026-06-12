"DWTS"-Star Lindsay Arnold begrüßt Baby Nummer drei mit Sam

Freudige Nachrichten von Lindsay Arnold (32): Die ehemalige Profitänzerin der US-Tanzshow Dancing with the Stars ist zum dritten Mal Mutter geworden! Gemeinsam mit ihrem Ehemann Sam Cusick begrüßte sie am Donnerstag ihren ersten Sohn. Auf Instagram teilte die 32-Jährige die Neuigkeit mit ihren Fans und schrieb dazu: "Unser kleiner Junge ist da und wir sind so dankbar und so verliebt." Der Kleine kam per Kaiserschnitt zur Welt. Den Namen ihres Sohnes behält das Paar vorerst noch für sich.

Zu ihrem Posting veröffentlichte Lindsay außerdem mehrere Fotos aus dem Krankenhaus, auf denen sie ihr Neugeborenes im Arm hält. Die Sportlerin und Sam sind bereits Eltern zweier Töchter: Sage, geboren im November 2020, und June, die im Mai 2023 zur Welt kam. Dass wieder Nachwuchs unterwegs war, hatte das Paar im November 2025 bekannt gegeben – auch Töchterchen Sage und June waren bei dem Schwangerschafts-Shooting dabei. Im Dezember 2025 folgte dann das Geschlechter-Reveal: Mit blauen Konfetti-Ballons verkündete Lindsay, dass es ein Junge werden würde. Über Sams Reaktion auf die freudige Nachricht schwärmte sie damals: "Er ist der beste Girl Dad, und ich weiß einfach, dass er der großartigste Boy Dad sein wird – unser Sohn kann sich so glücklich schätzen."

Lindsay und Sam kennen sich bereits seit ihren Teenagerjahren. Die beiden wurden bereits ein Paar, als beide 15 Jahre alt waren, und verlobten sich im Dezember 2014 während eines Urlaubs in Afrika. Geheiratet haben sie 2015 in einer kleinen, privaten Zeremonie in Salt Lake City. Während ihrer Zeit bei "Dancing with the Stars" trat Lindsay, die offen über ihre Brustvergrößerung sprach, zuletzt in der 30. Staffel im Jahr 2021 als Profi an, als sie gemeinsam mit dem Der Bachelor-Star Matt James über das Parkett wirbelte und den zwölften Platz belegte. Im August 2022 verkündete sie schließlich ihren Abschied von der Show, um sich ihrer Familie zu widmen. Sie bezeichnete diese Entscheidung als eine der schwierigsten ihres Lebens, mit der sie aber inzwischen Frieden gefunden habe.

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Instagram / lindsarnold Tänzerin Lindsay Arnold mit ihrer Tochter June, April 2024

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Instagram / lindsarnold Lindsay Arnold begrüßt Baby Nummer drei, Juni 2026.

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Instagram / lindsarnold Sam Cusick und Lindsay Arnold mit ihren Töchtern June und Sage im August 2024