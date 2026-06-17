Deswegen hält Jon Bernthals Liebe schon seit 15 Jahren stand

2010 heiratete Jon Bernthal (49) seine große Liebe Erin Angle. Die beiden führen eine echte Bilderbuchehe und bekamen drei Kinder. Angesichts der Tatsache, dass viele Ehen in Hollywood so schnell enden, wie sie begannen, sind 15 Jahre gemeinsames Glück eine echte Besonderheit. Im Interview mit Esquire erklärt der Schauspieler jetzt, was sein und Erins Geheimnis ist. "Die Ehe ist eine echte Partnerschaft, und es liegt an einem selbst, sich weiterhin zu daten, Freunde zu bleiben und die Entwicklung des anderen anzuerkennen", erklärt er. Jon selbst "bettle" seine Frau bis heute an, mit ihm auszugehen oder Zeit mit ihm zu verbringen.

Akzeptanz und emotionale wie physische Anwesenheit sind für den The Walking Dead-Star offenbar der Schlüssel. Als Vater zweier Söhne denke er viel über das Thema Männlichkeit nach: Man gerate schnell in einen Strudel aus Gedanken wie "Ich brauche dies" oder "Ich brauche das". Aber genau diese Gedanken müsse er abstellen, wenn es um die Familie geht: "Manchmal muss man einfach die Klappe halten. Einfach diesen Quatsch abschalten und für die Menschen da sein, die man liebt. Das ist ein wesentlicher Teil davon." Jon meint, man müsse in einer Ehe vor allem da sein und auf die Bedürfnisse des Partners achten. "Man muss einfach da sein und das sein, was der andere wirklich braucht, und man darf sich selbst nicht an die erste Stelle setzen", erklärt der US-Amerikaner.

Dass Jon Familienmensch durch und durch ist, ist kein Geheimnis. Neben seiner Ehefrau ist er auch auf seine Kinder besonders stolz. Anfang des Jahres schwärmte er in einem Interview mit Men's Health von den Ambitionen seiner Söhne Henry und Billy sowie seiner Tochter Adeline. Die Kids haben allesamt weit gefächerte Interessen, mögen Sport und Musik. Sowohl bei den Hobbys als auch bei der Schule sei dem 49-Jährigen wichtig, dass sein Nachwuchs immer mit Disziplin und Hingabe an jede Aufgabe herangeht. "Was immer sie in dieser Welt tun, es ist okay für mich, solange sie es mit voller Hingabe tun. Das ist die wirkliche Herausforderung der Vaterschaft: zu versuchen, sich von seinem eigenen Mist zu lösen und zu erkennen, dass ich möchte, dass diese Kinder besser sind als ich. Ich will nicht, dass sie die gleichen Fehler machen wie ich", meint er.

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Imago Jon Bernthal, Schauspieler

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Getty Images Jon Bernthal mit seiner Familie bei der Weltpremiere von "Findet Dorie" in Hollywood, Juni 2016

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Instagram / jonnybernthal Jon Bernthal und seine Kids, 2025