Jon Bernthals Tochter kassiert dicke Gage für "Punisher"

Mit zarten elf Jahren spielt Jon Bernthals (49) Tochter Addie eine kleine Rolle in seinem Marvel-Film "The Punisher: One Last Kill". Doch für die Nebenrolle kassiert das Mädchen offenbar richtig ab. Laut TMZ ist in dem Vertrag, den Addies Mutter Erin für sie unterschrieb, eine Gage von fast 5.500 Euro festgehalten – ganz schön viel Geld für eine Elfjährige. Das setzt sich aus dem Tageshonorar und dem Wochenhonorar von etwa 3.700 Euro zusammen. Dafür musste Addie etwa eine Woche am Set des Actionfilms verbringen. Insgesamt fünf Tage drehte sie mit Papa. Das erste Mal ist das allerdings nicht: Schon 2021 spielte Jons Nachwuchs in seinem Film "Small Engine Repair" mit.

Die Arbeit seiner Tochter wird Jon sicherlich sehr stolz machen. Der The Walking Dead-Star ist ein echter Vollblutpapa. Zusammen mit seiner Erin hat er drei Kinder: die Söhne Henry und Billy sowie Tochter Addie, die eigentlich Adeline heißt. In einem Interview mit Men's Health schwärmte Jon Anfang des Jahres von der Begeisterungsfähigkeit seiner Kinder, egal ob es um Sport, die Schule oder Freundschaften gehe. "Was immer sie in dieser Welt tun, es ist okay für mich, solange sie es mit voller Hingabe tun. Das ist die wirkliche Herausforderung der Vaterschaft: zu versuchen, sich von seinem eigenen Mist zu lösen und zu erkennen, dass ich möchte, dass diese Kinder besser sind als ich. Ich will nicht, dass sie die gleichen Fehler machen wie ich", erklärte der 49-Jährige.

Jons eigene Karriere kann sich aber ebenfalls sehen lassen. Schon während seiner Ausbildung begann er sich für die Schauspielerei zu interessieren, sodass er schließlich einen Bachelor of Fine Arts am American Repertory Theatre der renommierten Harvard University erwarb. In den Anfängen seiner Karriere spielte der US-Amerikaner vor allem kleinere Rollen in Serien wie How I Met Your Mother oder Law & Order: Special Victims Unit. Im Film "Nachts im Museum 2" verkörperte Jon 2009 die Rolle des Al Capone. Der große weltweite Durchbruch kam 2010 dank der Rolle von Shane Walsh in "The Walking Dead". Was folgte, waren große Projekte wie Martin Scorseses (83) "The Wolf of Wall Street" oder der Kriegsfilm "Herz aus Stahl". 2016 wurde Jon für den Antihelden Punisher in Marvels "Daredevil" gecastet – ein Jahr später bekam die Figur ihre eigene Serie.

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Getty Images Jon Bernthal, Schauspieler

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Instagram / jonnybernthal Jon Bernthal und seine Kids, 2025

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Imago Jon Bernthal als Shane Walsh in der zweiten Staffel "The Walking Dead"