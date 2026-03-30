Dieser Realitystar überzeugt bei "Die Höhle der Löwen"

Laurenz Pesch trat nun in der bekannten Gründershow Die Höhle der Löwen auf. Dabei unterstützte der ehemalige Temptation Island VIP-Teilnehmer das Kölner Start-up Scharfenstein beim Pitch vor den Investoren. Die Gründer Tim Brehmer-Scharfenstein und Kai Sven Brehmer-Scharfenstein präsentierten ihre Idee für duftende T-Shirts und holten sich den 24-Jährigen als lebendiges Testimonial in die Sendung, wie Tag24 berichtet. Laurenz trug eines der speziellen Shirts eine ganze Woche lang – sogar beim Sport und bei körperlicher Arbeit.

Die Technologie hinter den Shirts basiert laut Tag24 auf Mikrokapseln, die direkt in den Stoff eingearbeitet werden. Diese werden durch Wärme und Bewegung aktiviert und sorgen dafür, dass die Textilien Duftmoleküle speichern und nach und nach wieder abgeben – angeblich bis zur nächsten Wäsche. Nach dem Geruchstest mit Laurenz zeigten sich vor allem Judith Williams (54) und Janna Ensthaler beeindruckt. "Der Mann riecht gut. Lecker", waren sich die beiden Jurorinnen schnell einig. Doch trotz des positiven Eindrucks gab es auch kritische Stimmen: Frank Thelen (50) bemängelte etwa, dass die Duftpolster im Rücken platziert seien und nicht unter den Achseln, wo Menschen am meisten schwitzen.

Tim und Kai Sven durften sich dennoch über viel Lob freuen. Gastjuror Christian Miele erklärte: "Wenn ihr beide nicht so unglaublich stark wärt, wäre ich schon längst ausgestiegen. Ihr habt einen bombastischen Pitch abgeliefert." Auch Janna Ensthaler zeigte sich überzeugt und sicherte sich schließlich einen Deal: Da die Gründer bereit sind, ihr Konzept weiterzuentwickeln und neue Märkte zu erschließen, investiert sie 100.000 Euro für 25 Prozent der Firmenanteile und will das Team zudem mit ihrem Know-how unterstützen. Ob die Gründer den Deal auch Laurenz zu verdanken haben, können Fans des Erfolgsformats am Montagabend ab 20.15 Uhr bei VOX oder schon jetzt auf Abruf bei RTL+ sehen.

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RTL / Boris Breuer Janna Ensthaler, Carsten Maschmeyer, Dagmar Wöhrl, Judith Williams, Frank Thelen und Ralf Dümmel

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Die Höhle der Löwen, RTL Laurenz Pesch bei "Die Höhle der Löwen"

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Die Höhle der Löwen, RTL Laurenz Pesch vor den Investoren bei "Die Höhle der Löwen"