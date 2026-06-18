Dieser traumatische Moment verfolgt Olivia Wilde bis heute

Vier Jahre nach einem der wohl einschneidendsten Momente ihrer Karriere hat Olivia Wilde (42) jetzt offen über die Ereignisse rund um die CinemaCon 2022 in Las Vegas gesprochen. In einer neuen Folge des Podcasts "Call Her Daddy" bei Gastgeberin Alex Cooper (31) schilderte die Schauspielerin und Regisseurin, wie sie damals mitten in einem Bühnenauftritt mit Gerichtsunterlagen von ihrem Ex-Partner Jason Sudeikis (50) konfrontiert wurde. "Ich werde es nie vergessen – eine der beschissensten Sachen, die ich durchgemacht habe, war, dass mir auf der Bühne Papiere übergeben wurden. Es war unglaublich traumatisierend", erzählte sie im Podcast.

Olivia war bei dem Branchenevent aufgetreten, um ihren Film "Don't Worry Darling" zu bewerben – und das in einem Raum voller Studiobosse, Kinobetreiber und Pressevertreter. Trotz des Schocks habe sie ihren Auftritt zu Ende gebracht, sei dann aber hinter der Bühne komplett zusammengebrochen. Sie habe zunächst gehofft, dass die Geschichte nicht nach außen dringen würde, musste dann aber feststellen, dass sie bereits im Netz die Runde machte. Die Tragweite des Vorfalls wurde ihr auch durch eine unerwartete Begegnung bewusst: "Ich traf Tom Cruise, und er sagte: 'Hi, ich bin Tom. Beschissen, was dir in Vegas passiert ist'", erzählte sie lachend im Podcast. Ob das Timing der Zustellung von Jason absichtlich so gewählt wurde, blieb für sie unklar. "Ich weiß, dass Jason mir gesagt hat, dass er es nicht wusste, und ich muss ihm das glauben, um weitermachen zu können", so Olivia. Sie vermutet, dass die Anwälte dahintersteckten. Jason selbst habe die Aktion damals offenbar ebenfalls nicht gutgeheißen – eine ihm nahestehende Person hatte gegenüber dem Magazin People erklärt, dass Jason von dem Vorfall sehr betroffen gewesen sei und ihn nicht gewollt habe.

Das frühere Paar, das sich im November 2020 nach mehreren Jahren Beziehung getrennt hatte, zieht zusammen zwei gemeinsame Kinder groß: Otis, 12, und Daisy, 9. Trotz des damaligen Streits um das Sorgerecht betonen beide heute, gut miteinander auszukommen. "Wir sind wirklich gute Co-Eltern", sagte Olivia im Podcast. "Diese Kinder bekommen beständig das Beste von uns – auf eine Art, die nicht möglich war, als wir zusammen waren, weil wir als Paar nicht funktioniert haben, aber als getrennte Eltern sehr gut zusammenarbeiten." Den traumatisierenden Vorfall habe sie mit therapeutischer Hilfe verarbeitet – und tue das laut eigener Aussage bis heute noch ein wenig.

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Getty Images Olivia Wilde, Schauspielerin

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Getty Images Olivia Wilde und Jason Sudeikis im Oktober 2018

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Getty Images Olivia Wilde bei der Vanity Fair Oscar Party 2025