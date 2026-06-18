"Ex on the Beach"-Kathi packt über Sex mit Gigi Birofio aus

Dass Gigi Birofio (27) und Kathleen Glawe bei Ex on the Beach für einen der wohl unvergesslichsten Momente der Staffel gesorgt haben, dürfte den Fans der Show bereits bekannt sein. Jetzt hat Kathi in einem Interview mit BestFans offen darüber gesprochen, wie es überhaupt dazu kam, dass die beiden während einer Dayparty Sex im Pool hatten – und zwar vor den Augen der anderen Kandidaten. "Ich bin eine selbstbewusste Frau und nehme mir einfach, worauf ich in dem Moment Lust habe. Wenn die Chemie stimmt und die Vibes da sind, genieße ich das auch", erklärt sie gegenüber BestFans.

Geplant sei an dem Ganzen laut Kathi absolut nichts gewesen. "Geplant war da überhaupt nichts. Ich bin im Reality-TV, um ich selbst zu sein und nicht, um eine Rolle zu spielen. Wenn ich im Moment den Vibe spüre, dann handle ich danach. Es hat sich in der Sekunde einfach richtig angefühlt und genau deshalb ist es auch passiert", sagt sie im Interview. Was die beiden konkret unter Wasser getrieben haben, möchte sie dann aber doch nicht im Detail ausplaudern – das überlasse sie lieber der Vorstellungskraft der Zuschauer.

Die Szene sorgte bei den Mitbewohnern für reichlich Aufregung. Asena Neuhoff und Marwin befanden sich ebenfalls zu dem Zeitpunkt im Pool, zogen sich aber schnell zurück. Laurenz Pesch und Michelle bekamen das Geschehen aus nächster Nähe mit. Kathi selbst sieht ihr Verhalten als bewusste Haltung: "Ich breche eben gerne gesellschaftliche Normen und mache das, worauf ich Bock habe, statt das zu tun, was von einer Frau erwartet wird. Man lebt schließlich nur einmal."

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Instagram / kathiie__ Kathleen Glawe im August 2021

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RTL / Daniel Alvarez Gigi Birofio, "Ex on the Beach"-Kandidat

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RTL / Daniel Alvarez Kathleen Glawe, "Ex on the Beach"-Kandidatin

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