Kurz vor Mastektomie: Olivia Munn teilt emotionale Einblicke

Olivia Munn (45) erlaubt ihren Fans einen äußerst intimen Einblick in eine der schwersten Stunden ihres Lebens: Die Schauspielerin hat jetzt auf Instagram ein Video aus dem Krankenhaus geteilt, das sie kurz vor ihrer Doppelmastektomie im Jahr 2023 zeigt. In dem Clip liegt Olivia im OP-Hemd im Bett, kämpft mit den Tränen und wirkt sichtlich überfordert von der bevorstehenden Krebs-OP. An ihrer Seite ist ihre Frauenärztin Thaïs Aliabadi, die ihre Hand hält, sie sanft streichelt und leise auf sie einredet. Die Szene entstand, kurz bevor Olivia für den Eingriff in den Operationssaal geschoben wurde und richtet sich nun an Millionen Follower, denen die mutige 45-Jährige damit die Angst nehmen will.

In einem längeren Statement würdigte die Schauspielerin die Ärztin mit bewegenden Worten: "Meine Frauenärztin führt keine Doppelmastektomien durch, und dennoch war sie am Tag meiner Operation dabei, hat mich auf dem Weg in den OP begleitet und die ganze Zeit über mich gewacht", schrieb Olivia. "Sie ist ein Engel unter uns." Gleichzeitig richtete sie einen Appell an alle, die mit einer ähnlichen Diagnose konfrontiert sind: "Einer meiner wichtigsten Ratschläge, wenn du dich auf den größten Kampf deines Lebens vorbereitest, ist es, ein Team von Ärzten zu finden, das auf deine Bedürfnisse und Ängste hört und dich wie einen Menschen behandelt, nicht nur wie einen Patienten." Auf die Doppelmastektomie folgten weitere Operationen, darunter eine Brustrekonstruktion, eine Lymphknoten-Entfernung und schließlich eine Hysterektomie. Inzwischen befindet sich Olivia in Remission.

Olivia hatte ihre Brustkrebsdiagnose zunächst monatelang für sich behalten, bevor sie im März 2024 damit an die Öffentlichkeit ging. Gegenüber People erzählte sie, dass sie erst kurz zuvor noch negativ auf eine bekannte Brustkrebsgenmutation getestet worden war und eine Mammografie keinen Befund zeigte. Während der kräftezehrenden Behandlung zog Olivia besonders aus ihrer Mutterrolle viel Kraft. Über die Zeit, die sie mit ihren Kindern verbringt, sagte sie, es sei "die einzige Zeit, in der der Kopf nicht ans Kranksein denkt". Olivia und ihr Mann, Komiker John Mulaney (43), haben gemeinsam zwei Kinder – Sohn Malcolm und Tochter Méi June. Geheiratet hat das Paar im Jahr 2024.

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Instagram / oliviamunn John Mulaney und Olivia Munn im Mai 2023

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Instagram / johnmulaney Olivia Munn und John Mulaney mit Sohn Malcolm Hiệp und Tochter Méi, September 2024

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