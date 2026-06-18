Kurz vor Trennung wirkten Jelly Roll und Bunnie noch happy

Nur zwei Wochen bevor Jelly Roll (41) den 9. Mai 2026 als offizielles Trennungsdatum in seinen Scheidungspapieren angab, feierte seine Noch-Ehefrau Bunnie Xo noch ausgelassen ihr zehnjähriges Jubiläum als Paar. Am 25. April veröffentlichte die Podcasterin auf Instagram ein emotionales Video mit Rückblicken aus zehn gemeinsamen Jahren – unterlegt mit Khalids (28) Hit "Young Dumb & Broke" aus dem Jahr 2017. Dazu schrieb sie rührend: "Von 2016 bis 2026 – Für immer mein Baby. Ich bin so stolz auf den Mann, der er geworden ist." Von einer bevorstehenden Trennung war in dem Beitrag nichts zu spüren.

Laut Scheidungsdokumenten, die E! News vorlagen, reichte Jelly Roll, bürgerlich Jason DeFord, am 18. Mai die Scheidung ein und nannte dabei "unüberwindbare Differenzen" als Grund. Selbst am 9. Mai – dem Tag, den er als Trennungsdatum angab – postete Bunnie auf TikTok noch ein Video von sich, Jelly Roll und seiner 18-jährigen Tochter Bailee Ann. "Ich habe vorher nie an ein Happy End geglaubt", schrieb sie dazu. Einen Tag später teilte sie den Clip erneut auf Instagram, diesmal anlässlich des Muttertags.

Nur einen Tag bevor die Trennung öffentlich wurde, sorgte Bunnie online plötzlich für reichlich Gesprächsstoff. Auf Instagram postete sie ein Boudoir-Foto aus einem Shooting, auf dem sie oben ohne posiert und einen rosafarbenen Spitzenbüstenhalter vor der Brust hält. Dazu schrieb sie: "Sie bekommt ihren Glanz zurück" – unterlegt mit dem Song "Help I'm Alive" von Metric. Kurz danach legte sie mit einem Screenshot einer Textnachricht nach: "Komm her, lass mich dir zeigen, wie Liebe sich anfühlt". Und auch ein Reel mit Snoop Dogg (54) teilte sie, in dem es hieß: "'Du blamierst dich, hör auf damit.' Ich, kurz davor, es noch eine Schippe draufzulegen."

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Getty Images Jelly Roll und seine Frau Bunnie DeFord 2025

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Getty Images Bunnie Xo und Jelly Roll bei der Pre-GRAMMY Gala 2026 in Los Angeles

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Getty Images Jelly Roll und Bunnie Xo bei den Academy of Country Music Awards 2024 in Frisco, Texas

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