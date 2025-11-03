Nach Trennung von David: Lily Allen verzichtet auf Rache

Lily Allen (40) hat sich in einem Interview mit dem Interview Magazine offen über die Hintergründe ihres neuen Albums "West End Girl" geäußert, das thematisch stark von ihrer gescheiterten Ehe mit Schauspieler David Harbour (50) geprägt ist. Die Sängerin, die im Februar nach vier Jahren ihre Ehe beendet hatte, verriet, dass die Trennung zunächst sehr schmerzlich war. Doch jetzt sei sie an einem anderen Punkt angekommen. "Ich brauche keine Rache", erklärte sie und fügte hinzu: "Ich fühle mich nicht mehr verwirrt oder wütend." Die Arbeit an dem Album begann im Dezember und half ihr, die Ereignisse zu verarbeiten. "Es war wirklich brutal, aber das Leben hat solche Phasen", sagte Lily.

Im Februar gab ein Insider gegenüber People bekannt, dass die Beziehung zwischen Lily und dem "Stranger Things"-Darsteller David Harbour zerbrochen sei, was Lily nun auch musikalisch aufarbeitete. Sie selbst beschreibt das Album als eine Mischung aus Fakten und Fiktion, mit starken persönlichen Elementen, die von ihrer Ehe inspiriert sind. "Es sind Dinge auf der Platte, die ich in meiner Ehe erlebt habe, aber das bedeutet nicht, dass alles genau so passiert ist", erklärte sie in einem Gespräch mit der British Vogue. In einem Pressestatement ergänzte sie: "Ich habe versucht, mein Leben in einer neuen Stadt und die Ereignisse, die mich dorthin gebracht haben, festzuhalten."

Privat reflektiert Lily derzeit auch über das Thema Dating, das sie als "enttäuschend" empfindet. Im Gespräch mit Perfect Magazine erklärte sie, dass es weitaus schwieriger sei, sich als Frau in ihrem Alter wieder auf Partnersuche zu begeben. "Es gibt ein Element von Erniedrigung und Scham, und die Welt vermittelt uns Frauen nicht, dass wir in diesem Alter noch begehrenswert sind", sagte sie. Auf beruflicher Ebene zeigt sie sich jedoch erleichtert darüber, ihre Gedanken und Emotionen in ihrem neuen Werk kanalisiert zu haben – ein Schritt, der ihr offenbar auch zu mehr Klarheit über sich selbst verhalf.

Getty Images Lily Allen im Juni 2025

Getty Images David Harbour und Lily Allen, Dezember 2022

Getty Images Lily Allen bei der Premiere von „Clarkston“ im Trafalgar Theatre in London, Oktober 2025