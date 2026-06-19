Kathi oder Shima? Gigi Birofio entscheidet über EOTB-Exit

In der vierten Folge von Ex on the Beach sorgt das Terrortablet erneut für eine brisante Entscheidung. Gigi Birofio (27) wird vor die Wahl gestellt: "Wilde Party mit Kathi oder gutes Klima mit Shima? Wer fliegt heute nach Hause? Gegen wen entscheidest du dich jetzt?" Die Ansage sorgt auch bei den anderen für Gesprächsstoff – Laurenz Pesch kommentiert die Situation mit den Worten: "In deiner Haut will ich nicht stecken, Alter." Für Gigi selbst scheint die Entscheidung jedoch kein Dilemma zu sein. Im Einzelinterview stellt er klar: "Das war ganz einfach für mich."

Vor der Gruppe verkündet Gigi schließlich seine Entscheidung: "Mit Kathi bin ich gut, aber Shima will ich kennenlernen. Shima bleibt, Kathi fliegt." Im Einzelinterview erklärt er seine Beweggründe: "Weil ich auf Toxizität stehe, weil ich auf diese Spielchen stehe, weil ich sie will." Für Kathi ist die Entscheidung zwar nachvollziehbar, dennoch trifft sie sie emotional. "Jetzt bin ich doch traurig, wenn ich so drüber nachdenke. Das macht dann doch schon was mit mir, wenn man doch immer nur wieder auf den Körper reduziert wird – obwohl ich es ja auch herausprovoziere. Aber wenn ich damit konfrontiert werde, ist es kein schönes Gefühl", erklärt sie unter Tränen.

Gleichzeitig gibt die Are You The One?-Bekanntheit offen zu: "Ich tue immer cool und so, aber eigentlich bin ich ja trotzdem, ganz tief im Inneren, eine liebe, süße Maus. Und eigentlich möchte ich auch ganz gerne mal richtig lieb gehabt werden." Doch damit nicht genug: Neben Kathi verlässt auch Marwin die Villa – offiziell aufgrund eines Infekts. Gigi zeigt sich davon allerdings wenig überzeugt und äußert Zweifel an der Begründung. "Also, unter uns: Marwin ist nicht krank. Er hat sich lost gefühlt. Kann ich auch verstehen", kommentiert er im Einzelinterview.

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RTL / Daniel Alvarez Gigi Birofio, "Ex on the Beach"-Kandidat

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RTL / Daniel Alvarez, RTL / Daniel Alvarez Collage: Kathleen Glawe und Shima

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RTL / Daniel Alvarez Marwin, "Ex on the Beach"-Kandidat 2026