Nur noch wenige Tage: "Jackass"-Film startet endlich im Kino

Jackass kehrt ein letztes Mal ins Kino zurück. Am 25. Juni startet der fünfte Teil der Stunttruppe um Johnny Knoxville (55) in den deutschen Kinos – in den USA einen Tag danach. Das verkündete Johnny selbst auf seinem Instagram-Account. "Wir starten das Jahr mit einem Knall. Wir wollten euch mitteilen, dass 'Jackass' diesen Sommer zurück ist! Wir sehen euch ab dem 26. Juni im Kino. Mehr folgt, aber wir wollten, dass ihr das zuerst von uns hört", schrieb der Schauspieler stolz. Die Bilder zeigten das "Jackass"-Logo – ein Totenkopf mit überkreuzten Krücken – sowie Johnny, der lachend die Faust in die Höhe reckt.

Und was hält "Jackass: Einer geht noch" für die eingefleischten Fans bereit? Die Frage beantwortete bereits der erste Trailer. Darin wird deutlich, dass der Film eine Mischung aus Nostalgie und neuen Experimenten wird. Neben neuen Stunts und waghalsigen Tricks, bei denen sicher auch ein paar Knochen in Mitleidenschaft gezogen wurden, stellt der letzte Film auch eine Reise in die Vergangenheit dar. Neben Ausschnitten von früher soll auch bisher unveröffentlichtes Archivmaterial gezeigt werden. Schon der erste Satz im Trailer ist Nostalgie pur: "Hi, ich bin Johnny Knoxville. Willkommen bei 'Jackass'." Damit begann der heute 55-Jährige in den 2000er-Jahren die Kultshow auf MTV.

Im Jahr 2000 fiel auf dem Musiksender der Startschuss für "Jackass". Bis 2002 wurden drei Staffeln mit insgesamt 25 Episoden veröffentlicht. Hinzu kommen die fünf Kinofilme. Für das große Finale hat Johnny die alte Truppe wieder zusammengetrommelt. Mit dabei sind unter anderem Steve-O (52), Chris Pontius (51), Dave England, Danger Ehren, Wee Man und Preston Lacy. Bam Margera (46) war kein Teil der Produktion, wird aber in den alten Clips und dem Archivmaterial zu sehen sein. Ganz ausschließen wollte die "Jackass"-Gang den zuletzt wegen eines Gefängnisaufenthalts in Verruf geratenen Skateboarder also nicht. Er soll trotz seiner zusätzlichen Streitigkeiten mit Johnny sogar eine Einladung zur Premiere bekommen haben. Laut TMZ fühlte Bam sich aber noch nicht bereit für ein Wiedersehen, drücke seinen alten Freunden aber die Daumen für einen Kino-Erfolg.

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Instagram / johnnyknoxville "Jackass"-Star Johnny Knoxville im Juni 2026

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Getty Images Die Crew von "Jackass" bei den MTV Video Music Awards 2010

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Instagram / bam__margera Bam Margera, TV-Star