Paarouting von Madison Beer und Justin war ein Versehen

Madison Beer (27) plaudert offen über das Liebesglück mit ihrem Freund Justin Herbert (28) – und verrät dabei, dass ihr Paar-Outing eigentlich gar nicht geplant war. In dem Podcast "Therapuss with Jake Shane" erzählt die Sängerin jetzt, wie sie und der NFL-Star monatelang versuchten, ihre frische Beziehung aus der Öffentlichkeit herauszuhalten und sich vor gemeinsamen Auftritten drückten. Das erste Date fand deshalb ganz unspektakulär bei Madison zu Hause statt, fernab von neugierigen Blicken. Erst bei einem Fotoshooting in Los Angeles im vergangenen August flogen die beiden dann doch auf – wegen eines einzigen Moments vor der Haustür.

Es sei ihnen nie darum gegangen, die Beziehung um jeden Preis geheim zu halten. "Was, wenn es einen Monat später nicht klappt? Ich hätte lieber, dass es zu dem Zeitpunkt wirklich ernst ist", sagt Madison. Das unbeabsichtigte Outing passierte dann bei Madisons Album-Fotoshooting im vergangenen August: Justin war dabei, und eigentlich war geplant, nur drinnen zu fotografieren. Doch der Fotograf schlug spontan vor, auch draußen zu shooten – und Paparazzi hatten die Szene abgelichtet. "Am nächsten Morgen sehe ich die Fotos und noch niemand hat ihn erkannt", erzählt Madison. Dann meldete sich ein Freund, der in einem Chargers-Discord aktiv ist: "Er schickt mir einen Screenshot und sagt: 'Die Leute haben gerade erkannt, dass das Justin ist.'" Der Rest ging rasend schnell: "Ich wusste, dass es jeden Moment überall sein würde. Ich dachte nur so: Oh mein Gott."

In dem Gespräch findet Madison auch sehr persönliche Worte über ihre Beziehung zu Justin. Er sei der erste Mensch, bei dem sie alles um sich herum vergesse. "Die Welt könnte um mich herum untergehen, und ich würde es nicht bemerken", so die Sängerin. Sie beschreibt den Sportler als reif und sagt, er sei genau zum richtigen Zeitpunkt in ihr Leben getreten. Madison wisse nun genau, was sie sich für ihre Zukunft wünsche. Umso passender wirkt es, dass sie und Justin ihr versehentliches Outing mittlerweile gelassen sehen und ihren öffentlichen Umgang als Paar inzwischen angenommen haben. Im März gratulierte Justin seiner Freundin auf Instagram zum Geburtstag und gestand ihr seine Liebe: "Happy Birthday an meinen liebsten Menschen aller Zeiten. Ich liebe dich so sehr. Du hast mein Leben für immer verändert."

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Getty Images Madison Beer und Justin Herbert bei Spiel 3 der World Series im Dodger Stadium in Los Angeles

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Getty Images Madison Beer bei der Vanity Fair Oscar Party 2025

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Instagram / justinherbert Madison Beer und Justin Herbert