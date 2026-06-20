John Stamos ließ Nase von Michael Jacksons Chirurg retten

John Stamos (62) hat in einem Podcast offen über seine Nasen-Operationen gesprochen – und dabei eine überraschende Verbindung zu Michael Jackson (†50) enthüllt. Der Schauspieler war zu Gast in "The Really Good Podcast" bei Moderatorin Bobbi Althoff und erklärte, dass er sich in den 1980er-Jahren gleich zweimal unter das Messer gelegt hatte. Der Auslöser war ein Unfall in der Kindheit: "Ich hatte sie gebrochen, als ich als Kind von einem Golfschläger getroffen wurde. Da war eine kleine Narbe", berichtete er im Gespräch. Während einer Pause von seiner Rolle in der Soap "General Hospital" ließ er die Nase dann erstmals operieren – doch das Ergebnis gefiel ihm nicht. Also wandte er sich an den plastischen Chirurgen von Michael Jackson für eine Korrektur. "Und dann ließ ich sie tatsächlich von Michael Jacksons Mann reparieren", so John.

Bereits in seiner 2023 erschienenen Autobiografie "If You Would Have Told Me" hatte der Schauspieler die Geschichte seiner Nasen-OPs geschildert. Darin beschrieb er auch, dass er in der Schule wegen seiner Nase gehänselt wurde und den Spitznamen "Big Nose Stamos" trug. Über seine Motivation für den ersten Eingriff schrieb er ehrlich: "Jeder, der eine Nasen-OP macht, versucht, irgendeine andere Erklärung als Eitelkeit zu finden, aber nennen wir es, was es war – Eitelkeit." Über die Entscheidung für den zweiten Eingriff schrieb er: "Wer wäre besser geeignet für die heikle Aufgabe, meine Nase neu zu formen, als der Mann, der für M.J. ein völlig neues Gesicht geschaffen hat?"

Heute scheint der TV-Star seinen Fokus längst auf andere Dinge zu legen. Gegenüber Us Weekly erzählte John im vergangenen Jahr, dass ihn vor allem seine Ehe mit Caitlin McHugh (40) und das gemeinsame Familienleben jung halten würden. Seit 2018 sind die beiden verheiratet, im selben Jahr kam Sohn Billy zur Welt. Außerdem setzt der Schauspieler nach eigenen Worten auf Training, etwas Self-Care und ausreichend Schlaf. Rund um Michael Jackson ist das Interesse aktuell ohnehin groß: Erst vor Kurzem sorgte auch das Biopic "Michael" über den verstorbenen Sänger für Schlagzeilen.

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Getty Images John Stamos, Schauspieler

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Instagram / johnstamos John Stamos' Post zu seinem 62. Geburtstag

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Getty Images Caitlin McHugh, John Stamos und ihr Sohn Billy bei einer Filmpremiere in Santa Monica, August 2022