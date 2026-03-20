Neues Kapitel: John Stamos lässt sich erstes Tattoo stechen

Manchmal braucht es Jahrzehnte, bis der richtige Moment für eine Entscheidung gekommen ist. Für John Stamos (62) war dieser Moment offenbar jetzt. Der Schauspieler ließ sich sein erstes Tattoo auf seinem Oberarm stechen. Seine Wahl fiel auf eine Darstellung des Bronzedenkmals "Appeal to the Great Spirit", das der Bildhauer Cyrus Edwin Dallin im Jahr 1908 schuf. Das Kunstwerk zeigt einen Ureinwohner Amerikas zu Pferde, die Arme weit geöffnet und mit einer göttlichen Macht kommunizierend. John selbst beschrieb in einem begleitenden Instagram-Video, warum ihn dieses Bild so tief berührt: "In letzter Zeit habe ich in meinem eigenen Leben dasselbe Verlangen gespürt. Ich schreite in diesen neuen Abschnitt meiner Karriere ein, wage größere Schritte und folge der Arbeit, wohin sie mich auch führen mag."

Dass John ausgerechnet dieses Kunstwerk wählte, ist kein Zufall. Das Bild ziert seit 1966 das Logo des Plattenlabels der Beach Boys – und damit ist der Bogen zu einer der prägendsten Verbindungen in Johns Leben geschlagen. Seit 1985 steht er regelmäßig mit der legendären Surf-Rock-Band auf der Bühne. Die Band gastierte mehrfach in Full House: In der zweiten Staffel gewann Charakter D.J. (Candace Cameron Bure, 49) Konzertkarten, in der dritten Staffel folgte ein Soloauftritt von Sänger Mike Love, und in Staffel vier nahmen die Beach Boys gemeinsam mit Johns Figur Jesse und seinen Rippers den Song "Forever" auf. Das Tattoo trägt dieses gemeinsame Erbe nun dauerhaft mit sich – als Symbol für künstlerische Freiheit und ein tiefes Vertrauen in den kreativen Weg.

John arbeitet derzeit an einem Buch über Vaterschaft und moderne Männlichkeit. Die Inspiration für das Projekt kam während eines Auftritts mit den Beach Boys, bei dem er mit seinem siebenjährigen Sohn Billy den Song "When I Grow Up (To Be a Man)" performte. "Ich schreibe es als Vater, der noch immer lernt, noch immer Fragen stellt und hofft, dass wir durch ehrliche Gespräche mit anderen Männern über Freundlichkeit, Respekt und Mut Jungen großziehen können, die sowohl mit Herz als auch mit Rückgrat aufwachsen", erklärte er. Zudem wird der Schauspieler in der zweiten Staffel der Serie "Hunting Wives" zu sehen sein. Er befinde sich in einer Phase, in der er "auf der Suche nach anspruchsvollen, abwechslungsreichen Aufgaben" sei, so John.

Anzeige Anzeige

Getty Images John Stamos, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / johnstamos John Stamos hat nun ein Tattoo

Anzeige Anzeige

Getty Images John Stamos und Billy Stamos 2023 bei der Premiere von "Wonka"

Anzeige