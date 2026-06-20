Kelly Osbourne wehrt sich gegen "grausame" Bodyshamer

Kelly Osbourne (41) hat sich offen gegen die Bodyshaming-Kommentare gewehrt, mit denen sie seit Monaten im Netz konfrontiert wird. Bei einer Charity-Kunstauktion zugunsten von Mind und der Ricky Hatton Foundation in London sprach sie gegenüber dem Magazin Us Weekly über das Ausmaß der Anfeindungen. "Ich muss ehrlich sagen, dass ich noch nie eine solche Grausamkeit erlebt habe", erklärte sie. Obwohl sie nach eigener Aussage den gemeinen Kommentaren zu ihrem Äußeren keine Beachtung schenkt, betonte sie: "Man muss psychisch sehr krank sein, um die Dinge zu sagen, die die Leute über mich sagen." Trotz allem zeigte sie sich verständnisvoll gegenüber ihren Kritikern: "Ich bemitleide sie."

In diesem schweren Jahr stützt sich Kelly auf ihre Familie, Freunde und ihren dreijährigen Sohn Sidney. "Ich habe ein großartiges Unterstützungssystem. Ich habe ein großartiges medizinisches Team, eine wunderbare Familie, wunderbare Freunde – und meinen Sohn", sagte sie gegenüber Us Weekly. Das Bodyshaming trifft sie in einer Zeit, die ohnehin von Verlusten und Veränderungen geprägt ist: Im vergangenen Jahr verstarb ihr Vater, Rocklegende Ozzy Osbourne (†76), zudem trennte sie sich Anfang dieses Jahres von ihrem Verlobten Sid Wilson (49), dem Vater ihres Sohnes. Bereits im Dezember 2025 hatte sie sich in einem Instagram-Story-Video klar positioniert und "widerliche, schreckliche, gemeine, unhöfliche Kommentare" zu ihrem Aussehen angeprangert.

Die Trauer um Ozzy hat Kelly nach eigener Aussage ihrer Familie nähergebracht, besonders ihrer Mutter Sharon Osbourne (73). "Es hat mir gelehrt, dass Zeit das Wertvollste ist, was wir haben", so Kelly. Ozzy Osbourne, der im Juli 2025 im Alter von 76 Jahren verstarb, gilt als eine der prägendsten Figuren des Heavy Metal. Über Jahrzehnte war die Familie Osbourne auch vor der Kamera untrennbar miteinander verbunden – durch die Reality-Show "The Osbournes", die von 2002 bis 2005 lief und die Familie einem weltweiten Publikum näherbrachte.

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Getty Images Kelly Osbourne bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles

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Instagram / kellyosbourne Kelly Osbournes Schnappschuss löste Besorgnis aus

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Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne mit ihrem Sohn Sidney