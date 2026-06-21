Bewusstlos aufgewacht: Sharon Stone erlebte Traumatisches

Sharon Stone (68) hat in einem Podcast von einem erschreckenden Erlebnis berichtet, das sie bis heute beschäftigt. Die Schauspielerin erzählte, dass sie einst von hinten angegriffen wurde, dabei das Bewusstsein verlor und auf dem Boden aufwachte – ohne zu wissen, was genau passiert war. "Ich wurde von hinten getroffen. Ich wachte auf. Ich war bewusstlos auf dem Boden. Die beiden Sofas standen quer. Der Couchtisch war umgeworfen. Alles, was drauf war, lag auf dem Boden, und ich wusste nicht, wie ich dahin gekommen war", schilderte sie den Vorfall.

Den vollen Umfang ihrer Verletzungen erfuhr Sharon erst rund zehn Jahre später. Sie suchte wegen anhaltender Schmerzen an Nacken und Schultern eine Klinik in Marina Del Rey in Kalifornien auf, wo Röntgenaufnahmen gemacht wurden. Der behandelnde Arzt teilte ihr daraufhin mit, dass er die geplanten Eingriffe nicht durchführen könne: Ihr Brustkorb weise Frakturen auf, die verheilt seien, und die Befunde deuteten eindeutig auf einen Angriff hin – es handle sich um eine Straftat. Sharon gab an, den Vorfall damals gemeldet zu haben. "Ich kann sagen, dass wir Anzeige erstattet und alles getan haben, was nötig war", erklärte sie. Außerdem wolle sie nicht, dass dieser Vorfall ihr Vermächtnis bestimme. Wen sie für den Angriff verantwortlich macht, ließ sie offen. Auf die Frage, ob es sich um häusliche Gewalt gehandelt habe, antwortete sie lediglich: "Dazu bin ich nicht berechtigt, etwas dazu zu sagen."

Sharon Stone ist eine der bekanntesten Schauspielerinnen Hollywoods. Die heute 68-Jährige wurde vor allem durch ihre Rolle in "Basic Instinct" weltberühmt. Sie ist dreifache Mutter und hat in der Vergangenheit immer wieder offen über persönliche Schicksalsschläge gesprochen. Dazu zählt auch ein schwerer Schlaganfall, den sie im Jahr 2001 erlitt und der sie nach eigenen Aussagen nachhaltig prägte.

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