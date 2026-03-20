Bewährungsverstoß: Zachery Ty Bryan muss 19 Monate in Haft

Zachery Ty Bryan (44) muss erneut hinter Gitter. Der frühere "Hör mal, wer da hämmert"-Star wurde von einem Gericht im US-Bundesstaat Oregon zu 19 Monaten Haft verurteilt, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, gegen Bewährungsauflagen verstoßen zu haben. Wie der Sender KEZI News aus Oregon berichtet, nahm Zachery am Freitag per Videoschaltung an der Gerichtsverhandlung teil. Persönlich konnte er nicht erscheinen, da er sich derzeit in einem Gefängnis in Kalifornien befindet, wo er eine separate 16-monatige Haftstrafe wegen Trunkenheit am Steuer absitzt.

Die 19-monatige Haftstrafe geht auf eine Verhaftung im November in Eugene, Oregon, zurück. Damals waren die Behörden zu einem Einsatz wegen fahrlässiger Gefährdung gerufen worden und hatten Zachery in einem Pickup-Truck zusammen mit seiner Verlobten Johnnie Faye Cartwright und den drei gemeinsamen kleinen Kindern vorgefunden. Der Schauspieler hatte damit gegen die Auflagen seiner Bewährung verstoßen, die ihm nach einer früheren Verurteilung wegen häuslicher Gewalt auferlegt worden waren. Diese Auflagen hatten ihm den Kontakt zu seiner Verlobten untersagt.

Die rechtlichen Probleme des 44-Jährigen beschränken sich nicht nur auf die Westküste der USA. In Oklahoma läuft ebenfalls ein Verfahren wegen Trunkenheit am Steuer gegen ihn. Die Behörden planen, Zachery zu einem späteren Zeitpunkt nach Oklahoma zu überstellen. Er war in den 1990er Jahren durch seine Rolle in der beliebten Sitcom "Hör mal, wer da hämmert" bekannt geworden. Seine Bewährung stand im Zusammenhang mit einer Verurteilung wegen häuslicher Gewalt aus dem Jahr 2023, bei der er im Dezember eingeräumt hatte, gegen die damit verbundenen Auflagen verstoßen zu haben.

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Imago Zachery Ty Bryan bei der Premiere von "Dark Tourist" in Los Angeles

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Favebook / Johnnie Faye Cartwright Zachery Ty Bryan und seine Verlobte Johnnie Faye Cartwright

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