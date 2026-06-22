Ex-Prinz Andrew gönnte sich einen Luxusurlaub in Frankreich

Trotz turbulenter Monate hat sich Andrew Mountbatten-Windsor (66) offenbar eine Auszeit gegönnt – fernab der britischen Öffentlichkeit. Wie Daily Mail berichtet, reiste der 65-jährige Ex-Royal nach Frankreich, wo er Ende Mai gemeinsam mit dem Sportswearmilliardär Mohammed A. Baker ein paar Tage in der Bretagne verbrachte. Der Aufenthalt auf einem Gutshof nahe St. Malo soll vom 30. Mai bis zum 1. Juni gedauert haben – und Andrew soll dabei auf dem Privatjet seines Gastgebers angereist sein.

Während ihres Aufenthalts sollen die beiden ein entspanntes Programm genossen haben: Laut dem Bericht ritt Andrew am Strand, spielte Boule und ließ sich von einem Privatkoch bekochen. Er und der Milliardär sollen gemeinsam im großen Haupthaus des Anwesens gewohnt haben. Ein lokaler Landarbeiter berichtete dem Blatt, Andrew sei während seines Aufenthalts in Begleitung eines Bodyguards gewesen. Der französische Galopptrainer Arthur Desprez, dessen Gestüt in der Nähe des Anwesens liegt, bestätigte gegenüber der Daily Mail: "Andrew war der Gast von Mohammed Baker. Er hat in seinem Haus gewohnt." Kurz nach dem Urlaub wurde Andrew dann zurück in Großbritannien mit einer auffälligen, fleckigen Gesichtsfärbung gesichtet.

Es soll sich um Andrews ersten Auslandsurlaub gehandelt haben, seit er im Februar unter dem Verdacht auf Amtsmissbrauch festgenommen wurde. Er wurde seither ohne Anklage entlassen und steht weiterhin unter Ermittlung. Straftaten habe er nach eigenen Angaben nicht begangen. Zuletzt war Andrew bereits dadurch aufgefallen, dass er beim Balkonauftritt des Königshauses anlässlich Trooping the Colour fehlte – während der Rest der royalen Familie der Öffentlichkeit zeigte, dass man zusammenhält.

Anzeige Anzeige

Imago Andrew Mountbatten-Windsor besucht die Murdoch University in Perth am 2. Oktober 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Andrew spricht nach dem Tod von Prinz Philip vor der Royal Chapel of All Saints in Windsor

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Andrew folgt dem Sarg von Queen Elizabeth II. nach dem Staatsbegräbnis in London