Verliert Ehrenplateau in Antarktis jetzt Andrews Namen?

Für Andrew Mountbatten-Windsor (66) reißen die schlechten Nachrichten nicht ab. Nachdem ihm König Charles III. (77) im November 2025 offiziell alle royalen Titel entzogen hat, droht dem gefallenen Duke of York nun der nächste Verlust: das sogenannte "Prince Andrew Plateau" in der Antarktis. Das 74 Kilometer lange Geländemerkmal, das im neuseeländischen Teil der Antarktis liegt, könnte schon bald umbenannt werden. Hintergrund der aktuellen Diskussion sind laut Hello Magazine die anhaltenden Kontroversen um Andrew, darunter seine Verbindung zu Jeffrey Epstein (†66).

Das Plateau wurde bereits im Jahr 1962 nach Andrew benannt, als er gerade einmal zwei Jahre alt war. In derselben Region tragen laut Hello auch weitere Gletscher die Namen der Kinder von Queen Elizabeth II. (†96), wie Prinzessin Anne (75). Ob das Plateau im Falle einer Umbenennung künftig einem anderen Mitglied des Königshauses gewidmet wird, ist bislang unklar. Für Andrew wäre dies nur der jüngste Rückschlag in einer Reihe von Einschnitten: Im Februar 2026 musste er die Royal Lodge verlassen, in der er zuletzt gelebt hatte. Seitdem wohnt er auf Marsh Farm auf dem Sandringham-Anwesen.

Die Vorwürfe gegen Andrew sorgen unterdessen weiterhin für Schlagzeilen. Erst kürzlich äußerte sich Jeffrey Epsteins langjährige Assistentin Sarah Kellen vor einem Untersuchungsausschuss zu ihren Kontakten mit dem Ex-Prinzen. Demnach sei sie gemeinsam mit Jeffrey zu einem Abendessen in Andrews Privatwohnung im Buckingham Palace eingeladen gewesen und habe zudem an der 18. Geburtstagsfeier von Princess Beatrice teilgenommen. Wie es für Andrew nun weitergeht und ob das nach ihm benannte Antarktis-Plateau tatsächlich umbenannt wird, bleibt abzuwarten.

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