Welchen beruflichen Weg gehen Anna-Maria Ferchichis Kids?

Was werden Anna-Maria Ferchichis (44) Kinder einmal beruflich machen? Auf Instagram hat sich die Influencerin und Mutter von acht Kindern jetzt einer Fragerunde gestellt – und dabei verraten, was sie und ihr Mann, Rapper Bushido (47), sich für die Zukunft ihrer vier Ältesten vorstellen. "Das ist ein Thema, über das Anis und ich uns viel unterhalten", schrieb Anna-Maria in ihrer Antwort. Sie machte dabei deutlich, dass die privilegierte Kindheit ihrer Sprösslinge eine ganz eigene Ausgangssituation schafft.

Die 44-Jährige erklärte in der Fragerunde, dass sie damit rechnet, ihre Kinder würden sich eher in der Selbstständigkeit ausprobieren. "Ich glaube, ein Kind, das so privilegiert aufwächst, kennt es nicht, etwas nicht zu haben", so Anna-Maria. Das bringe zwar viele Möglichkeiten mit sich, berge aber gleichzeitig auch Risiken: "Andererseits wahrscheinlich ein großer Druck, auch viel Geld verdienen zu wollen. Schwierig." Dennoch wolle das Paar seinen Kindern den bestmöglichen Schulabschluss ermöglichen – was die Kinder dann daraus machten, liege in ihren eigenen Händen. "Wir wünschen uns, dass sie glückliche Erwachsene werden", betonte die Influencerin.

Vor zwei Wochen sprach Anna-Maria auch ganz offen über das Luxusleben an der Seite von Bushido. "Ich habe einen sehr reichen Mann geheiratet, das ist kein Geheimnis", sagte sie damals im Gespräch mit Bild. Der Rapper erklärte dort auch, er habe über Jahre konsequent in Immobilien, Firmen und Beteiligungen investiert. Sein Spruch im Interview: Gib ihm eine Million, und er mache fünf daraus. Spannend: Das Geld sei bei den beiden nicht strikt getrennt gewesen. Anna-Maria betonte, es gebe "einen gemeinsamen Topf", der auf mehrere Konten in verschiedenen Ländern verteilt sei.

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Imago Anna-Maria Ferchichi beim 30 Jahre RTL Exclusiv-Jubiläumsevent in Hamburg

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, April 2026

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Imago Anna-Maria Ferchichi und Bushido beim DSDS-Finale in den MMC-Studios in Köln, 09.05.2026