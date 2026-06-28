Faslche Adressen: Promi-Register sorgt für Ärger in L.A.

Jennifer Aniston (57) sorgt derzeit unfreiwillig für Schlagzeilen: Die Schauspielerin taucht zusammen mit mehr als 30 weiteren prominenten Stars in einem mutmaßlichen Wahlskandal in West Hollywood auf. Wie Daily Mail unter Berufung auf Wählerverzeichnisse berichtet, sollen sich Jennifer, Jenna Dewan (45), Linda Cardellini (51), Katheryn Winnick (48), Nicollette Sheridan (62), Laura Harrier, Matt Czuchry (49), Debbie Gibson, Hamish Linklater und zahlreiche weitere Namen mit derselben Adresse registriert haben – einer Büro-Suite im berühmten Sunset-Boulevard-Gebäude 9200. Insgesamt 36 Personen sollen die Suite als ihren Wohnsitz angegeben haben.

Bei der Adresse handelt es sich tatsächlich um das Büro von Finanzmanager Michael Ullman, der dort seine Firma Platinum Financial Management betreibt. Er erklärte gegenüber Daily Mail, er habe seinen Klienten lediglich die Nutzung seiner Adresse als Postanschrift ermöglicht: "Sie wohnen nicht hier. Es ist nur eine Postanschrift, aber nicht ihre Wohnadresse. Post wird hierher geschickt, aber sie haben in ihrer jeweiligen Gegend gewählt." Die Behörden des Los Angeles County sehen das jedoch anders. Ein Sprecher des zuständigen Wahlbüros betonte, dass die Adresse in den Registrierungsunterlagen als Wohnadresse, nicht als Postanschrift eingetragen sei. Das Büro prüfe die Einträge nun. Wahlrechtsexpertin Amber Hulse von der Dhillon Law Group warnte zudem: "Wenn Jennifer Aniston die Adresse als Wohnsitz angibt, obwohl es eindeutig nicht ihr Wohnsitz ist, wäre das illegal." Wer sich als Wähler registriere, unterschreibe eine eidesstattliche Erklärung – ein Verstoß dagegen könnte in Kalifornien als Meineid gewertet werden.

Jennifer, die in einem luxuriösen Anwesen in Bel Air wohnt, ist in den USA als überzeugte Demokratin bekannt und hatte sich in der Vergangenheit öffentlich für Joe Biden (83) und Kamala Harris (61) ausgesprochen. Laut den Daten des LA County Registrar nahm sie auch an der Wahl im November 2024 teil – ebenso wie 26 weitere der 36 an Michaels Büroadresse registrierten Personen. West Hollywood ist dabei eine eigenständige, deutlich kleinere Stadt als Los Angeles mit anderen gewählten Amtsträgern. Wer dort als Wähler registriert ist, nimmt etwa nicht an der Bürgermeisterwahl von Los Angeles teil. Amber erklärte: "Der Sinn dahinter, dass Menschen ihren Wohnsitz angeben müssen, ist, dass nur tatsächliche Bewohner einer Gemeinde in den Wahlen abstimmen, die ihre Vertreter betreffen."

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Getty Images Jennifer Aniston bei den Elle Women in Hollywood 2025 im Four Seasons Los Angeles, Beverly Hills, November 2025

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Getty Images Jenna Dewan, Schauspielerin

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Getty Images Nicollette Sheridan