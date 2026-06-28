Travis Kelces Ex Kayla Nicole hat heute eigene Karriere

Sie war einst als treue Begleiterin von Travis Kelce (36) in den Stadien der NFL zu sehen – heute macht Kayla Nicole längst auf eigene Faust von sich reden. Die 33-Jährige, die von 2017 bis 2022 mit dem Kansas City Chiefs-Star zusammen war, steht nun wieder im Rampenlicht: Ein Halloween-Post auf Instagram, in dem sie sich als Toni Braxton (58) aus dem Musikvideo "He Wasn't Man Enough" verkleidete, ging zuletzt viral. Dazu schrieb sie: "She's an icon. She's a legend." – auf Deutsch: Sie ist eine Ikone. Sie ist eine Legende. Fans deuteten den Beitrag als selbstbewussten Verweis auf ihre Vergangenheit mit Travis, der inzwischen mit Popstar Taylor Swift (36) verlobt ist.

Neben ihren Social-Media-Auftritten ist Kayla als Moderatorin und Model aktiv. Sie hat unter anderem für BET, die NBA und HotNewHipHop vor der Kamera gestanden und fungierte zudem als Reporterin für die Los Angeles Lakers, wo sie verschiedene Prominente interviewte. Darüber hinaus gründete sie 2020 ihre eigene Fitnessmarke namens Strong Is Sexy, die laut eigener Aussage darauf abzielt, "Sexy von innen heraus neu zu definieren". Auf ihrem persönlichen Instagram-Account folgen ihr inzwischen über 700.000 Menschen, denen sie regelmäßig Workout-Videos präsentiert.

Kayla und Travis hatten sich im Mai 2017 kennengelernt und gemeinsam zahlreiche prominente Events besucht, darunter die ESPY Awards und die Nickelodeon Kids' Choice Sports Awards. Nach einer zwischenzeitlichen Trennung im Jahr 2020 und einer Versöhnung noch im selben Jahr war das Paar im August 2022 endgültig getrennte Wege gegangen. Während ihrer Beziehung mit Travis pflegte Kayla auch eine enge Freundschaft mit Brittany Mahomes, der Ehefrau von Teamkollege Patrick Mahomes (30). Doch kurz nachdem Brittany und Taylor Swift im Oktober 2023 gemeinsam beim Spiel gesichtet wurden, entfolgte Kayla sowohl Brittany als auch Patricks Bruder Jackson auf Instagram – ohne sich dazu öffentlich zu äußern.

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Collage: Getty Images, Imago Collage: Links: Kayla Nicol, Medienpersönlichkeit, Rechts: Travis Kelce trifft vor dem Spiel der Kansas City Chiefs bei den Las Vegas Raiders

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Getty Images Kayla Nicol, Medienpersönlichkeit

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce beim NBA-Spiel Knicks vs. Cavaliers in Cleveland, Mai 2026