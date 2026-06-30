Shoppingtour: Aubrey Plaza mit Babybauch in NYC unterwegs

Aubrey Plaza (42) ist derzeit in New York City unterwegs – und zeigt dabei ganz entspannt ihren Babybauch. Am Montagnachmittag war die schwangere Schauspielerin beim Erledigen von Besorgungen in der Stadt gesichtet worden. Für ihre Shoppingtour hatte sie sich leger gekleidet: ein weißes T-Shirt, gestreifte Shorts und schwarze Sneaker. Die 42-Jährige machte einen gelassenen Eindruck, während sie von Laden zu Laden schlenderte, wie Schnappschüsse, die Just Jared vorliegen, zeigen.

Seit April ist bekannt, dass Aubrey ihr erstes Kind mit Partner Christopher Abbott (40) erwartet. Im Podcast "Smartless" bestätigte die Schauspielerin die freudige Nachricht selbst und sprach dabei über ihre Vorfreude auf die Mutterschaft. Zuletzt zeigte sich das Paar gemeinsam bei den Tony Awards 2026, wo Aubrey ihren Partner anfeuerte. Christopher war dort für seine Arbeit in Arthur Millers "Tod eines Handlungsreisenden" nominiert.

Bei der Premiere ihres Films "The Accompanist" beim Tribeca Festival Anfang Juni hatte Aubrey ihren Babybauch bereits auf dem roten Teppich präsentiert. Dort kam es zu einem charmanten Moment mit ihrer Co-Darstellerin Susan Sarandon (79). Laut Hello! soll Susan, während sie Aubrey vor den Kameras abschirmte, nach dem Geschlecht des Babys gefragt haben. Aubreys Antwort war dabei offenbar für alle gut hörbar: "Es ist ein Mädchen."

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ActionPress / Backgrid Schauspielerin Aubrey Plaza

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Imago Bei den Tony Awards in New York: Aubrey Plaza und Christopher Abbott

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Getty Images Aubrey Plaza und Susan Sarandon, Schauspielerinnen