Sogar Heidi Klum stichelt nach WM-Aus gegen Bundestrainer

Nach dem bitteren WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft hat sich Heidi Klum (53) auf humorvolle Weise in die Diskussion um die Zukunft auf der Trainerbank eingemischt. Das Topmodel postete auf Instagram ein Video von sich auf dem Fußballplatz – und dazu einen frechen Kommentar. Im Clip nimmt Heidi Anlauf und befördert den Ball mit dem Vollspann in den linken oberen Winkel. Anschließend läuft sie sichtlich begeistert über den Rasen und feiert ihren Treffer als "Tor des Jahres".

Zum Video schrieb Heidi mit einer ordentlichen Portion Selbstironie: "Ich stehe das nächste Mal gerne zur Verfügung @dfb. Ich hätte den reingenagelt." Damit nicht genug: Sie markierte in ihrem Post auch direkt Bundestrainer Julian Nagelsmann (38). Der Hintergrund ist das frühe Ausscheiden der DFB-Elf bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika. Gegen Paraguay verlor die deutsche Mannschaft im Sechzehntelfinale nach Elfmeterschießen mit 4:5 – eine historische Niederlage.

Der Bundestrainer selbst hatte nach dem Turnier-Aus unmissverständlich klargemacht, dass er in seinem Posten weitermachen wolle. "Ich bin keiner, der wegläuft. Das ist ausgeschlossen", betonte er gegenüber dem ZDF. Ob er für Heidis Seitenhieb zu diesem Zeitpunkt schon ein Lächeln übrig hatte, ist nicht bekannt. Ganz fremd ist Heidi das Thema Fußball nicht: Ihr Ehemann Tom Kaulitz (36) trat bei der diesjährigen WM als Fan-Experte vor dem deutschen TV-Publikum auf.

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Imago Heidi Klum bei der Pre-Grammy Gala 2026 in Beverly Hills

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Getty Images Julian Nagelsmann vor dem WM-2026-Spiel Deutschland gegen Paraguay in Foxborough, 29. Juni 2026

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ActionPress Tom Kaulitz und Heidi Klum, Cannes Mai 2026