Rechtsstreit von Vater: Addison Rae wird mit reingezogen

TikTok-Star Addison Rae (25) wird unfreiwillig in einen hässlichen Rosenkrieg hineingezogen. Ihr Vater Monty Lopez (50) streitet sich vor Gericht mit seiner Noch-Ehefrau Kaitlyn Lopez – und die Influencerin ist mittendrin, ohne es gewollt zu haben. Wie TMZ berichtet, hat Monty nun rechtliche Schritte eingeleitet und einen Richter gebeten einzugreifen, damit Kaitlyn aufhört, Addison und die Familie in ihren Social-Media-Beiträgen zu erwähnen. Der Streit eskaliert dabei immer weiter.

Aus Gerichtsdokumenten geht hervor, dass Monty seiner Noch-Ehefrau vorwirft, eine bereits bestehende Schutzanordnung verletzt zu haben. Er hatte diese noch früher in diesem Jahr gegen sie erwirkt. Kaitlyn soll ihn trotz des Kontaktverbots mehrfach erreicht haben. Darüber hinaus wirft er ihr vor, Fotos von Addison in ihren Instagram-Storys geteilt und Songs der Influencerin in ihre Beiträge eingebunden zu haben. Außerdem soll sie alte Paarfotos veröffentlicht und die Öffentlichkeit um Geld gebeten haben. In den Gerichtsdokumenten beschreibt Monty das Verhalten seiner Ex als instabil.

Schon vor rund einem Monat hatte TMZ berichtet, dass Monty die Scheidung von Kaitlyn eingereicht hat. Laut Gerichtsdokumenten soll die Ehe nur drei Wochen gehalten haben: Geheiratet hätten die beiden demnach am 25. Oktober 2025 in Las Vegas, getrennt hätten sie sich bereits am 15. November. Und als wäre das nicht schon Drama genug, soll es Ende April auch noch Ärger mit der Polizei gegeben haben: Am 23. April seien Beamte bei Monty zu Hause aufgetaucht, am 28. April sei er dann wegen des Verdachts auf Drogenbesitz mit Verkaufsabsicht festgenommen worden.

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Instagram / montylopez Monty Lopez und seine Tochter Addison

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Getty Images Addison Rae bei der Academy Museum Gala in Los Angeles, 18. Oktober 2025

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Instagram / montylopez Monty Lopez, Vater von Addison Rae