Verhaftung nach viralem Antrag auf dem Empire State Building

Hoch über den Dächern New Yorks haben sich Angela Nikolau und Ivan Beerkus einen Heiratsantrag der besonderen Art gegönnt. Am 1. Juli 2026 erkletterten die beiden russischen Rooftopper ungesichert die Antennenspitze des Empire State Buildings in Manhattan – auf einer Höhe von rund 443 Metern. Dort entrollten sie ein großes schwarzes Banner mit dem Jimi Hendrix-Zitat "Wenn die Macht der Liebe die Liebe zur Macht besiegt, herrscht Frieden auf der Welt". Wenig später kniete Ivan vor seiner langjährigen Freundin nieder und machte ihr einen Antrag. Angela dokumentierte den romantischen Moment in Echtzeit auf Instagram und postete Nahaufnahmen des Rings sowie ihrer verflochtenen Hände vor der Skyline der Millionenmetropole. Doch das Happy End blieb nicht ohne Folgen: Kurz darauf griffen die Behörden ein und nahmen das Paar fest.

Das New Yorker Polizeidepartement (NYPD) hatte die Aktion schnell bemerkt und sowohl einen Helikopter als auch eine Drohne zur Überwachung der Szene geschickt. Die Aussichtsplattform des Gebäudes wurde vorübergehend für Besucher gesperrt und erst später wieder geöffnet. Bodycam-Aufnahmen der Polizei zeigten die Festnahme, bei der ein Beamter zu dem Paar sagte: "Sie dürfen da oben nicht sein". Laut CBS News drohen den beiden nun mehrere Anklagepunkte, darunter Einbruch, Hausfriedensbruch und rücksichtslose Gefährdung. Das Banner wurde von der Polizei sichergestellt.

Angela und Ivan, der auch unter dem Namen Ivan Beerkus bekannt ist, haben sich weltweit einen Namen als sogenannte Rooftopper gemacht – Menschen, die Wolkenkratzer und andere Hochhäuser ohne offizielle Erlaubnis erklimmen und ihre Aktionen in sozialen Medien teilen. Bekannt wurden die beiden einem breiten Publikum durch die Netflix-Dokumentation "Skywalkers: A Love Story" aus dem Jahr 2024, die ihren gemeinsamen Aufstieg auf den Merdeka 118 in Kuala Lumpur zeigt – dem zweithöchsten Gebäude der Welt. Auf ihren Social-Media-Profilen sind sie regelmäßig in schwindelerregenden Höhen zu sehen, oft Händchen haltend oder sich küssend hoch über den Städten dieser Welt. Das Empire State Building ist auch für andere Promis immer wieder ein Hotspot.

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Instagram / angela_nikolau Angela Nikolau und Ivan Beerkus auf dem Empire State Building, Juli 2026

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Instagram / angela_nikolau Angela Nikolau mit ihrem Verlobungsring, Juli 2026

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Getty Images Ivan Beerkus und Angela Nikolau bei der Premiere von "Skywalkers: A Love Story" beim Tribeca Festival in New York

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