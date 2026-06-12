Bis zu 150 Minuten: "Spider-Man 4" kommt mit MCU-Rekordlänge

Tom Holland (30) schwingt bald wieder als freundliche Spinne aus der Nachbarschaft über die Kinoleinwände – und das länger als je zuvor. In "Spider-Man: Brand New Day", dem vierten Soloabenteuer von Peter Parker im Marvel Cinematic Universe, soll der Marvelheld einen XXL-Einsatz hinlegen: Mehrere Kinoketten listen den Film aktuell mit einer Laufzeit zwischen 145 und 150 Minuten. Damit würde das neue Kapitel laut kino.de zu den längsten MCU-Filmen überhaupt gehören und sogar an "Spider-Man: No Way Home" heranreichen. Neben Tom stehen mit Jon Bernthal (49) als Punisher und "Stranger Things"-Star Sadie Sink (24) weitere Neulinge in den Startlöchern. In Deutschland ist der Kinostart für den 29. Juli 2026 angekündigt.

Die Story verspricht ein deutlich düsteres Kapitel im Leben des Netzschwingers: Nach den Ereignissen von "No Way Home" erinnern sich Peters Freunde und Verbündete nicht mehr an ihn, er ist komplett auf sich allein gestellt. Der neue Film soll deshalb zunächst deutlich bodenständiger starten und Spider-Man auf "Street-Level"-Missionen zeigen, bevor das Geschehen später deutlich größer wird. Für die Action rüstet Regisseur Destin Daniel Cretton ordentlich auf: Er holt das legendäre Jackie Chan (72)-Stunt-Team an Bord, das für völlig neue, körperbetonte Kampfchoreografien sorgen soll. Mit dem Auftritt des Punishers kündigt sich zudem eine raue, kompromisslose Figur an, während Sadies bisher geheim gehaltene Rolle laut Branchenberichten ein riesiges Ereignis im MCU anstoßen könnte.

Privat gehört Tom längst zu den gefragtesten Stars seiner Generation und steht seit seinem ersten Auftritt als Spider-Man im Jahr 2016 konstant im Rampenlicht. An seiner Seite ist seit Jahren Schauspielkollegin Zendaya (29), mit der er nicht nur vor der Kamera, sondern auch im echten Leben eng verbunden ist. Die beiden Filmstars sind aktuell verlobt. Für Destin ist "Spider-Man: Brand New Day" nach "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" bereits der zweite Ausflug ins MCU – und für alle Beteiligten ein Wiedersehen mit einer Figur, die für viele Fans zu den emotionalsten Helden des Superhelden-Universums gehört.

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ActionPress Tom Holland in "Spider-Man: Far From Home"

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Getty Images Tom Holland bei der Premiere von "Spider-Man: No Way Home" in Los Angeles, 2021

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TikTok / jacksjourney031 Jack und Tom Holland am Spiderman-Set in London