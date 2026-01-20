Emma Thompson dekoriert Alan Rickmans Zimmer vor seinem Tod

Emma Thompson (66) hat ihrem engen Freund Alan Rickman (†69) in seinen letzten Tagen eine besondere Wärme geschenkt. Die Schauspielerin besuchte den Harry Potter-Star regelmäßig im Krankenhaus in London und richtete sein Zimmer mit persönlichen Dingen ein, damit er sich "mehr wie zu Hause" fühlte. Das geschah in den letzten Monaten vor Alans Tod im Januar 2016. Mit dabei war auch Alans Frau Rima Horton, die die Besuche organisierte und begleitete. Emma und Alan verband seit "Tatsächlich… Liebe" eine enge Freundschaft, die in diesen Momenten sichtbar wurde.

Rima erzählte der Zeitung The Sunday Times, dass Alan seine Abschiede bewusst gestalten wollte und viele Freunde vorbeikamen, um ihn zu sehen. Emma brachte eine Stehlampe und Decken mit, um die sterile Atmosphäre zu durchbrechen; sie "schuf einen Salon um ihn herum", wie Rima es beschreibt. Der Schauspieler, der an Bauchspeicheldrüsenkrebs litt, habe die Bitte geäußert, nicht in Schmerzen zu sterben. Rima sagte, dass dieser Wunsch erfüllt wurde. Das Paar hielt die Diagnose lange privat, um Mitleid zu vermeiden. Alan plante sogar seine Trauerfeier selbst, bestimmte Ort, Redner und Musik – darunter "Uptown Funk" von Mark Ronson (50) und Bruno Mars (40) sowie "Take It with Me" von Tom Waits. Die Beisetzung fand im Februar 2016 im "Actors’ Church" im Londoner Theaterdistrikt statt.

Emma, die in "Tatsächlich… Liebe" Alans Ehefrau spielte, blieb dem Kollegen auch abseits der Leinwand eng verbunden. Freunde beschrieben die beiden als loyale Weggefährten, die über Jahre gemeinsame Rituale pflegten und oft in kleiner Runde Zeit miteinander verbrachten. Emma schätzte an Alan seine ruhige Art und seinen Humor, er wiederum suchte in ihrem Umfeld Vertrautheit und einen Ort, an dem Privates geschützt blieb. In Erzählungen aus ihrem Freundeskreis hieß es immer wieder, dass Gesten der Fürsorge – wie das Umgestalten seines Krankenzimmers – typisch für diese Freundschaft waren: leise, zugewandt und ohne große Worte.

Emma Thompson und Alan Rickman in "Tatsächlich... Liebe"

Getty Images Alan Rickman im Februar 2012

Rich Polk/Getty Images for IMDb Emma Thompson, Schauspielerin