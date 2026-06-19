Mit Gesicht aufgeschlagen: Oliver Pochers Sohn hatte Unfall

Oliver Pocher (48) und seine Ex-Frau Amira Aly (33) haben dieser Tage einen echten Schrecken erlitten: Ihr gemeinsamer sechsjähriger Sohn hatte einen schlimmen Unfall. Wie der Comedian jetzt in seinem Podcast "Patchwork Boys" seinem Freund und Kollegen Pietro Lombardi (34) erzählte, informierte ihn die Moderatorin kurz nach einem gemeinsamen Auftritt mit dem Sänger in Hannover per Telefon über den Notfall. "Da hatte ich eine hochemotionale Amira am Telefon, als ich da gerade von der Bühne runtergegangen bin", berichtete Oliver. Sein Sohn hatte sich auf eine Absperrkette gesetzt, war gestürzt und mit dem Gesicht zuerst aufgeschlagen.

Die Folgen des Sturzes waren heftig: Der Junge schlug sich beide Schneidezähne aus und erlitt eine Platzwunde an der Lippe, die im Krankenhaus mit sieben Stichen genäht werden musste. Pocher sei nach dem Anruf sofort zu seinem Sohn gefahren. "Der sieht jetzt aus wie ein Vampir", witzelte er dennoch. Immerhin: Ein "Glück im Unglück" habe es gegeben, denn bei den ausgeschlagenen Zähnen handelte es sich um Milchzähne. Auch der jüngere Bruder des Kleinen, fünf Jahre alt, war mit im Krankenhaus dabei – und kommentierte den Anblick augenzwinkernd: "Du siehst aus wie ein Zombie." Die Ehrlichkeit von Kindern finde Oliver "überragend", schmunzelte der fünffache Vater, der gerne auch gegen Promi-Kollegen schießt. Außerdem habe auch die Zahnfee angesichts der zwei ausgeschlagenen Zähne "besonders viel" gebracht.

Oliver und Amira hatten sich im August 2023 nach fünf Ehejahren getrennt und haben zwei gemeinsame Söhne. Das Verhältnis zwischen den beiden ist derzeit angespannt: "Man ist dann auch in dem Moment immer froh, dass es nicht bei dir passiert ist", bemerkte er spitz. Obendrein hatte sich der Komiker zuletzt öffentlich darüber geärgert, dass er von Amiras erneuter Schwangerschaft erst aus den Medien erfahren hatte, anstatt persönlich von ihr informiert zu werden. Denn die Moderatorin erwartet ein Kind mit ihrem neuen Partner Christian Düren (36), der am Donnerstag, 19. Juni, seinen 36. Geburtstag feiert.

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Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und seine Söhne, April 2026

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Coldrey, James Oliver Pocher und Pietro Lombardi, März 2017 in Berlin

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Instagram / amiraaly Amira Aly und Christian Düren, Februar 2026