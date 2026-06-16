Hausbetrug: Amira Aly wurde von Kriminalpolizei angerufen

Als Amira Aly (33) jüngst ihr Telefon klingeln hörte und die Kriminalpolizei am Apparat war, bekam die Moderatorin einen gehörigen Schreck. In einer Instagram-Story schilderte die 33-Jährige die Situation und ihre erste Reaktion: "Kripo? Da wird dir erst mal schlecht" – gefolgt von der Versicherung: "Ich habe nichts gemacht!" Der Anruf hatte mit dem Bau ihres Traumhauses in Köln zu tun. Eine Firma, die sie für Erdarbeiten und Vorbereitungen auf dem Grundstück engagiert hatte, steht im Fokus laufender Ermittlungen.

Die Moderatorin beschrieb das Vorgehen des Unternehmens als höchst dubios: Ein Mann habe ihr einen günstigen Preis versprochen, sei dann aber kaum noch aufgetaucht. "Der hat gesagt: Ich mach' dir das, super Preis, gar kein Problem. [...] Dann kam er einmal und dann habe ich ihn nie wieder gesehen. Der hat auch jede Woche eine andere Nummer gehabt, seine Nummer gewechselt und schickte seinen Vater auf die Baustelle", berichtete Amira. Immer wieder seien zusätzliche Zahlungen gefordert worden. Mittlerweile ist klar: Bei der Firma handelt es sich offenbar um Betrüger, die in zahlreichen Fällen Aufträge annahmen und diese nie ausführten. Bei Amira wurden die Arbeiten zumindest erledigt, weshalb sie die Sache längst abgehakt hatte. Über eine Bankverbindung wurden die Ermittler dann aber auf ihre Zahlungen an das Unternehmen aufmerksam. In die laufenden Ermittlungen will sie sich nach eigenen Worten nicht weiter einmischen: "Ich habe wirklich genug andere Themen und möchte nicht noch Teil eines neuen Problems werden."

Für Amira ist es nicht das erste Mal, dass ihr Hausprojekt für Ärger sorgt. Bereits zuvor hatte sie sich über einen Garten- und Landschaftsbaubetrieb geärgert, der den vereinbarten Preis kurz vor Beginn der Außenarbeiten ohne nachvollziehbaren Grund um mehrere tausend Euro erhöht hatte. Privat hingegen erwartet die Moderatorin gerade ihr drittes Kind – mit ihrem Freund Christian Düren (35). Die beiden älteren Söhne stammen aus ihrer früheren Beziehung mit Comedian Oliver Pocher (48).

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Getty Images Amira Aly bei der Lascana Secret Garden Fashion Show in den Briese Studios, Hamburg, 10. Juni 2026

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Instagram / amiraaly Amira Aly entspannt am Pool

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Instagram / amiraaly Amira Aly zeigt ihren Babybauch