Echtes Fan-Girl: Taylor Swift bittet Tom Hanks um Autogramm

Bei der Weltpremiere von "Toy Story 5" am 9. Juni im Dolby Theatre in Los Angeles hat Taylor Swift (36) für einen der schönsten Momente des Abends gesorgt. Auf dem roten Teppich kam es dann zu einem weiteren unvergesslichen Auftritt der Musikerin: Taylor zückte ihre alte "Toy Story"-VHS-Kassette und bat Schauspieler Tom Hanks (69), die Stimme von Woody, um seine Unterschrift auf dem Sammlerstück. Tom griff natürlich zum Stift und erfüllte der Sängerin diesen Wunsch, wie Just Jared berichtet und in Fotos festhält.

Das süße Zusammentreffen der beiden hielten die Fotografen in zahlreichen Aufnahmen fest. Der Anblick der Sängerin, die mit ihrer originalen VHS-Kassette auf dem roten Teppich auftauchte, um sich ein Autogramm zu sichern, begeisterte die Zuschauer und wurde schnell zu einem der meistdiskutierten Momente der gesamten Veranstaltung. Die Sängerin überraschte die Gäste jedoch schon zuvor mit einem Auftritt auf der Bühne, bei dem sie gleich zwei Songs performte. Darunter befanden sich ein Duett mit Komponist Randy Newman sowie ihr neuer Song für den Film, "I Knew It, I Knew You."

Den Ursprung von Taylors offensichtlicher Begeisterung für den Animationsfilm lässt sich leicht erklären: Das Original "Toy Story" kam 1995 in die Kinos – zu einer Zeit, als die Sängerin gerade einmal fünf Jahre alt war. Als Kind der 90er wuchs sie also mit Woody, Buzz und Co. auf. Heute ist Taylor, die aktuell in einer Beziehung lebt, nicht nur als Musikerin erfolgreich, sondern auch als Unternehmerin tätig. Tom wiederum ist seit Jahrzehnten eine feste Größe in Hollywood und leiht der Figur Woody seit dem ersten Teil der Reihe seine Stimme. Der Schauspieler ist seit vielen Jahren verheiratet und Vater von vier Kindern.

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Kevin Mazur/Getty Images for for TAS Rights Management Taylor Swift posiert auf dem Teppich bei der Premiere von "Toy Story 5", 2026

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Rodin Eckenroth/Getty Images for Disney Tom Hanks bei der Premiere von "Toy Story 5" , 2026

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Kevin Mazur/Getty Images for for TAS Rights Management Der Cast von Toy Story 5, 2026