Ihr Papa starb 2025: Katy Karrenbauers Mama ist gestorben

Katy Karrenbauer (63) muss innerhalb kürzester Zeit den zweiten schweren Verlust verkraften: Nach dem Tod ihres Vaters Dieter im vergangenen Jahr ist nun auch ihre Mutter Erika gestorben. Die 90-Jährige erlag nach längerer schwerer Krankheit ihrem Leiden. Auf Instagram verabschiedete sich die Schauspielerin mit einem emotionalen Post von ihr. Bis zum letzten Moment war Katy an der Seite ihrer Mutter – elf Tage lang fast ununterbrochen. "Am Ende waren wir allein. Elf Tage nur du und ich", schrieb sie in dem bewegenden Beitrag. Das Reel zeigt zahlreiche Fotos von Katy und ihrer Mama.

In ihrem Post erinnert sich die Schauspielerin an Cabriofahrten und kleine gemeinsame Ausflüge. Ihre Mutter sei bescheiden und zart gewesen: "Mit bunten Blumen konnte man dir die allergrößte Freude machen. Und mit Zeit." Besonders offen spricht Katy auch über das Leid, das ihre Mutter am Ende durchmachte. "Du hättest einen leichten, letzten Weg verdient. Deiner aber war unfassbar schwer und Gott war nicht gnädig, auch nicht, als ich ihn anflehte, dich zu sich zu nehmen, weil ich dein Leid kaum noch ertragen konnte", schrieb sie auf der Plattform. Bis zuletzt war auch Katys Schwester an der Seite ihrer Mutter. Zum Abschluss richtete sie liebevolle Worte direkt an die Verstorbene: "Gute Reise, meine kleine Mama, jetzt wirst du mir nicht mehr zuwinken. Davor habe ich mich am meisten im Leben gefürchtet. Danke für alles."

Schon vor einem Jahr musste Katy einen tiefen Einschnitt verkraften: Ihr Vater Dieter starb am 23. Mai im Alter von 93 Jahren. In einem Interview mit RTL schilderte sie seine letzten Worte: "Ich muss gehen, Katy, bist du damit einverstanden?" Sie blieb bis zum Schluss bei ihm, hielt seine Hände, betete und hörte mit ihm Musik, bis er friedlich einschlief. Doch die Geschichte der beiden war lange kompliziert. Nach der Trennung ihrer Eltern in der Kindheit hatten Vater und Tochter fast 50 Jahre keinen Kontakt, erst 2018 fanden sie durch einen Schicksalsschlag wieder zueinander. Katy holte den demenzkranken Dieter nach Berlin und pflegte ihn, teilte später auf Social Media bewegende Zeilen.

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Instagram / katy.karrenbauer Katy Karrenbauer, Schauspielerin, und ihre Mama Erika

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