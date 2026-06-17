Nach der OP: Timur Ülker gibt endlich ein Gesundheits-Update

Vor vier Jahren erlitt Timur Ülker (36) einen Leistenbruch. Im Mai brachten die nachwirkenden Symptome den Schauspieler dann in die Notaufnahme. Bei der Ernsting' family Fashion Show tritt er jetzt wieder auf dem roten Teppich auf und verrät gegenüber Promiflash, wie es ihm heute geht. "Also, ich wurde vor zwei Wochen operiert. Die Operation wurde verschoben, weil irgendwie ein Notfall hereinkam. Und dann wurde ich nicht am Freitag, sondern am Dienstag operiert. Die Operation ist super verlaufen", meint Timur. Knapp zwei Wochen hatte er damit zu tun. Vor der Kamera zeigt er seine OP-Narben: "Meine Leiste war vor vier Jahren gebrochen, das hat aber jetzt Symptome gezeigt. Sie haben quasi die Bauchdecke aufgepustet, so richtig wie neunter Monat schwanger und haben dann da rumgedoktort."

Mittlerweile gehe es Timur aber wieder besser. Er müsse sich zwar noch einschränken, könne sich aber sonst fast wieder normal bewegen. "Ich kann stehen. Ich kann viel Sport machen. Noch nicht alles", erklärt er. Besonders beim Sport müsse er sich aber noch zurückhalten. Promiflash verrät der 36-Jährige, dass er für die Zeit, wenn er wieder voll bewegungsfähig ist, schon Pläne hat: "Das Erste, was ich in zwölf Wochen machen werde: Ich werde den Sport wieder aufnehmen und nach und nach reinkommen. Und dann will ich eine Maschine sein zu Oktober, dass ich wieder so richtig gut aussehe. Das ist mein Ziel."

Die Probleme mit dem Leistenbruch zeigten sich im Mai während der Dreharbeiten zu GZSZ. Bei Instagram meldet Timur sich direkt aus der Notaufnahme. Eigentlich sollte er erst eine Woche darauf einen Termin haben, bei dem eine OP besprochen wird. Die Beschwerden wurden dann aber so stark, dass er die Arbeit am Set unterbrechen und direkt ins Krankenhaus fahren musste. Die Situation nahm Timur aber mit möglichst viel Humor. Seinen Followern erzählte er, er laufe nur noch "wie mit einem Holzbein". Der Bruch geht auf seine Teilnahme beim RTL Turmspringen zurück. Damals verletzte der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat sich bei einem Sprung vom Drei-Meter-Brett. RTL erklärte er: "Ich habe mich gegen eine OP entschieden, weil der Bruch klein ist, aber es besteht dadurch halt immer die Gefahr, dass durch den Bruch etwas eingeklemmt wird. Dann müsste ich ins Krankenhaus und operiert werden."

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Imago Timur Ülker bei der Ernsting’s Family Fashion Show 2026 in Hamburg, Juni 2026

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Instagram / timuruelker Timur Ülker meldet sich aus der Notaufnahme

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Getty Images Schauspieler Timur Ülker im Juni 2024 in Berlin