Hate-Kommentare auf Instagram: So geht Timur Ülker damit um

Hate-Kommentare in den sozialen Medien sind für viele Prominente ein ständiges Thema – so auch für Timur Ülker (36). Der Schauspieler und Musiker hat jetzt offen darüber gesprochen, wie er mit negativen Reaktionen auf Instagram umgeht. Im Interview mit Promiflash am Rande der "Ernsting's family Fashion Show" in Hamburg verriet er, welche Strategie er für sich gefunden hat, um nicht unter dem Druck von außen zu leiden.

Für ihn sei vor allem eines klar: "Was halt unangenehm ist, sind diese ganzen Instagram-Kommentare. Die finden da immer was zum Haten", so Timur gegenüber Promiflash. Deshalb habe er sich angewöhnt, solche Kommentare gar nicht erst zu lesen. "Ich glaube, man darf sich das einfach nicht durchlesen, weil die Leute, die sowas machen, haben selbst Probleme", erklärte er weiter. Stattdessen konzentriere er sich lieber auf die positive Resonanz: "Ich kriege natürlich viele Kommentare, aber auch viele schöne, und so auf die fokussiere ich mich dann."

Timur Ülker ist vor allem durch seine Rolle des Nihat Güneys in der erfolgreichen Serie GZSZ bekannt geworden und hat sich seitdem auch als Musiker einen Namen gemacht. Zudem war er in Reality-TV-Formaten zu sehen. Privat ist der am 18. Juli 1989 geborene Wahl-Hamburger Vater von zwei Kindern. Mit seiner offenen Art spricht er regelmäßig über persönliche Themen und gibt seinen Followern Einblicke in sein Leben.

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Imago Timur Ülker bei der Ernsting’s Family Fashion Show 2026 in Hamburg, Juni 2026

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Getty Images Schauspieler Timur Ülker im Juni 2024 in Berlin

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RTL Timur Ülker im Dschungelcamp 2025

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