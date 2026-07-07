Sängerin SZA (36) macht ihre Autismus-Diagnose öffentlich

SZA (36) hat mit ihren Fans geteilt, dass bei ihr eine Autismus-Spektrum-Störung festgestellt wurde. Auf ihrem privaten Instagram-Nebenkonto @notmusicatalliswear postete sie eine Mitteilung dazu und ergänzte diese mit einem Screenshot der psychologischen Untersuchung. "Endlich habe ich mir die Zeit genommen und eine formale Diagnose bekommen: Asperger, hochfunktionaler Autismus", schrieb sie. Scherzhaft fügte die Sängerin hinzu, sie sei "schlauer als ihr alle", weshalb man sie nicht unterschätzen solle.

Das Gutachten, dessen Screenshot SZA öffentlich teilte, beschreibt soziale Hürden und eine ausgeprägte Reizempfindlichkeit. "Solána hat eine qualitative Beeinträchtigung in der gegenseitigen sozialen Interaktion", heißt es darin. Gleichzeitig hebt das Dokument ihre Stärken hervor: Kognitiv befinde sie sich "im oberen Bereich im fluiden Denkvermögen" und sei sprachlich hochbegabt. SZA selbst erklärte, dass die Diagnose ihr auch erkläre, warum sie das Thema Künstliche Intelligenz so persönlich nehme – und warum sie ständig in Kommentarspalten unterwegs sei.

SZA, bürgerlich Solána Imani Rowe, wurde am 8. November 1989 in St. Louis geboren und wuchs in New Jersey auf. Die Sängerin zählt zu den erfolgreichsten R&B-Künstlerinnen ihrer Generation und wurde mit mehreren Grammy Awards ausgezeichnet. Neben ihrer Musikkarriere ist sie auch auf der Leinwand aktiv: Im letzten Jahr gab sie ihr Schauspieldebüt im Film "One of Them Days" an der Seite von Keke Palmer (32).

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Imago SZA, Sängerin

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Getty Images SZA bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Getty Images SZA bei den Grammy Awards im Februar 2024

Wie findet ihr, dass SZA ihre Diagnose so offen teilt – inklusive Screenshot des Gutachtens? Stark und wichtig für mehr Verständnis. Zu privat – das Gutachten hätte sie nicht teilen sollen. Ergebnis anzeigen