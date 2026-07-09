18 Jahre verliebt: Rapper Gzuz schwärmt von seiner Lisa

Harte Schale, brutal weicher Kern: Rapper Gzuz (38) hat sich im Talkformat "Candyshop Talk" von einer ungewohnt zärtlichen Seite gezeigt. Im Gespräch mit Musikerin und Podcast-Host Bonnie Strange (40) mutierte das sonst so krawallige Aushängeschild der 187 Strassenbande zum butterweichen Romantiker und schwärmte in höchsten Tönen von Ehefrau Lisa. "Wenn ich sie angucke, dann habe ich Kribbeln im Bauch", gestand Gzuz im Podcast offen. Und auf die ungläubige Nachfrage der Moderatorin, ob das wirklich immer noch so sei, antwortete er: "Ja, brutal." Besonders bewegend: Der Rapper kämpfte dabei sichtlich mit den Emotionen. "Boah, ich hab grad einen Kloß im Hals", gestand er und fügte hinzu: "Ich finde sie brutal anziehend."

Gzuz und seine Lisa sind immerhin schon seit rund 18 Jahren ein Herz und eine Seele. Das Kennenlernen gleicht einer klassischen Vorstadt-Romanze: Lisa war damals zarte 15, schummelte sich kurzerhand ein Jahr älter und sicherte sich so den dauerhaften Platz an der Seite des Musikers. Im Sommer 2022 wurde das Ganze amtlich gemacht. Inzwischen komplettieren zwei Töchter und ein zweijähriger Sohn das familiäre Idyll im Hause Klauß. Gegenüber Bonnie stellte der geläuterte Familienvater dann auch folgerichtig fest: Familie sei ihm heute das Wichtigste. Die heimische Couch schlägt das harte Pflaster des Rap-Business mittlerweile um Längen – ein bemerkenswertes Zugeständnis für jemanden, dessen Image sonst einst von Blaulicht und Protz lebte.

Dass dieser Kuschelkurs für Kristoffer Jonas Klauß, wie der Hamburger Rapper bürgerlich heißt, bitter nötig ist, zeigt der Blick auf das jüngste Sündenregister. Erst vor wenigen Monaten blätterte Gzuz klaglos einen saftigen Strafbefehl über 75.000 Euro hin. Der Grund: Eine nächtliche Polizeikontrolle auf der Reeperbahn, bei der er mit weißem Pulver erwischt wurde und sich im Anschluss lautstark mit der Staatsmacht anlegte.

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gzuz187_official Rapper Gzuz mit Ehefrau Lisa, April 2025

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Instagram / lisaerdbeer Gzuz und seine Frau Lisa, Januar 2025

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Instagram / gzuz187_official Gzuz, Rapper

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