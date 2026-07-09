Bryan Cranston feiert 37 gemeinsame Jahre mit seiner Robin

37 Jahre verheiratet – und offenbar noch immer so verliebt wie am ersten Tag: Bryan Cranston (70) und seine Frau Robin Dearden feierten am 8. Juli ihren Hochzeitstag. Seit 1989 sind der Schauspieler und Robin ein Paar, ihre Liebesgeschichte begann People zufolge aber schon einige Jahre früher – nämlich am Set der Actionserie "Airwolf". Damals waren beide noch in anderen Beziehungen, fanden aber trotzdem zueinander. Zuletzt zeigten sich die beiden strahlend gemeinsam bei den Olivier Awards 2026 in London, wo Bryan eine Nominierung als bester Schauspieler für seine Bühnenrolle in dem Theaterstück "All My Sons" erhalten hatte.

Über die Jahrzehnte haben Bryan und Robin viele bedeutende Momente miteinander erlebt und geteilt. Ihre Tochter Taylor (33) kam 1993 zur Welt und war auch immer wieder an der Seite ihrer Eltern bei öffentlichen Auftritten zu sehen – so etwa 2013, als Bryan seinen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhielt. Auch bei der Preisverleihung der Screen Actors Guild Awards im selben Jahr war Robin mit dabei, als ihr Mann den Preis als bester Schauspieler in einer Dramaserie für seine Rolle als Walter White in "Breaking Bad" gewann.

2025 gönnte sich das Paar dann eine Auszeit und reiste gemeinsam in den Jasper-Nationalpark in Alberta, Kanada – Fotos aus dem Urlaub, die Bryan auf Social Media teilte, zeigen die beiden sichtlich glücklich vor der malerischen Kulisse des Maligne Lake. Nicht nur Bryan, sondern auch Tochter Taylor hat im Übrigen mittlerweile in der Schauspielerei Fuß gefasst. Die 33-Jährige wurde zuletzt als einer der gefeierten Neuzugänge der HBO-Max-Serie "The Pitt" bekannt. Damit scheint der Schauspielfunke von Vater Bryan auf die nächste Generation übergesprungen zu sein.

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Imago Bryan Cranston und seine Frau Robin Dearden, Juni 2023

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Getty Images Bei den SAG Awards 2012 in Los Angeles

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Getty Images Bei der SCAD TVfest: Taylor Dearden beim Q&A und Award Presentation zu "The Pitt" in Atlanta