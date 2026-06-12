Blake Lively und Ryan Reynolds turteln wie am ersten Tag

Blake Lively (38) und Ryan Reynolds (49) haben New York City mal wieder in ihren persönlichen Spielplatz verwandelt. Kürzlich genoss das Ehepaar ein romantisches Abendessen im Greenwich Hotel in Manhattan und ließ dabei die Hüllen der Zurückhaltung ordentlich fallen. Wie Fotos zeigen, die Page Six vorliegen, griff Blake ihrem Mann vor dem Dinner kurzerhand an den Po, während Ryan verschmitzt in die Kamera lächelte. Und das war noch nicht alles: Nach dem Abendessen sprang die Schauspielerin ihrem Mann auf den Rücken und ließ sich von ihm die Straße entlangtragen. Zwischendurch machten die beiden auch noch Halt für Fotos mit Fans.

Modisch setzte Blake an dem Abend auf einen Look, der es in sich hatte. Trotz der sommerlichen Hitze wählte sie ein hochgeschnittenes, schwarz-weiß gepunktetes Beinkleid mit goldenen Knöpfen an den schmalen Hosenbeinen – kombiniert mit einem schlichten weißen Tanktop und einem braunen Lederblazer mit markanten Schultern und betonter Taille. Beim Accessoires-Styling folgte die vierfache Mutter dem Motto "mehr ist mehr": Sie trug eine schwarze Fendi-Baguette mit weißen Punkten und schwarzen Mikroperlen sowie eine dicke Goldkette mit einem burgunderfarbenen Cabochon-Anhänger. Den Look rundeten schwarze Satin-Sandalen von Louboutin mit vergoldeten, mit Strasssteinen besetzten Absätzen ab. Ryan erschien im schlichten Look mit rosafarbenem Hemd über einem weißen T-Shirt und heller Hose.

Dass die beiden gerne Zeit zu zweit genießen, haben Blake und Ryan zuletzt mehrfach unter Beweis gestellt – etwa bei einem Frozen-Yogurt-Date in der Stadt. Ihre vier Kinder James, Inez, Betty und Olin sind derweil wohl in guten Händen. Auch auf Social Media lässt Blake, die den eigentlich per Vergleich beigelegten Hollywood-Streit, den die Produktion It Ends With Us nach sich zog, in die Länge zog, immer wieder durchblicken, wie sehr sie ihrem Mann verfallen ist. Auf Instagram schwärmte sie unlängst in einem Kommentar zu einem gemeinsamen Schnappschuss von Ryans muskulösem Körper. Das Paar ist seit 2012 verheiratet und hatte sich am Set des Films "Green Lantern" kennengelernt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der New-York-Premiere von "Another Simple Favor", April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / blakelively Blake Lively und Ryan Reynolds, 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / blakelively Ryan Reynolds und Blake Lively, Ehepaar