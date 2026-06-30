Blake Lively fordert Millionen von Justin für Anwaltskosten

Blake Lively (38) hat in ihrem Rechtsstreit mit Justin Baldoni (42) jetzt eine konkrete Summe ins Spiel gebracht: Die Schauspielerin fordert laut einem am 29. Juni eingereichten Antrag insgesamt rund 7.088.696 Euro von Justin und seiner Produktionsfirma Wayfarer Studios. Dabei handelt es sich People zufolge um Anwalts- und Prozesskosten, die Blake nach dem erfolgreichen Abwehren seiner Verleumdungsklage gegen sie geltend macht. Der zuständige Richter Lewis J. Liman hatte ihr das Recht zugesprochen, diese Kosten nach dem kalifornischen Zivilrecht einzufordern.

Konkret setzt sich die Forderung aus knapp 6.612.590 Euro an Anwaltshonoraren sowie rund 475.224 Euro an weiteren Prozessausgaben zusammen. Blakes Anwälte erklärten, der Aufwand sei "umfassend und notwendig gewesen, um den vollständigen Sieg zu erzielen". Sie betonten außerdem, dass Blake ihre Anwaltsrechnungen bezahlt habe und weiterhin bezahle. Justin und Wayfarer Studios haben nun bis zum 13. Juli Zeit, die geforderte Summe anzufechten. Richter Liman wird anschließend darüber entscheiden, ob er den vollen Betrag zuspricht, ihn reduziert oder Teile der Forderung ablehnt.

Der Streit zwischen Blake und Justin dreht sich um die Produktion und Vermarktung des Films "It Ends With Us". Im Mai hatten sich die beiden Parteien kurz vor dem geplanten Prozessbeginn auf einen Vergleich geeinigt – allerdings mit der Ausnahme, dass die Frage der Anwalts- und Prozesskosten weiterhin vom Gericht geklärt werden sollte. Jenem Vergleich war laut Medienberichten ein überraschender Anruf von Blakes Seite vorausgegangen, der die Einigung ins Rollen brachte. Richter Liman hatte Blakes Antrag auf zusätzliche Strafschadensersatzzahlungen zwar abgelehnt, ihr aber den Status der obsiegenden Partei zuerkannt – was die Grundlage für die nun geforderten Millionen bildet.

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Cindy Ord/Getty Images, Cindy Ord/Getty Images Blake Lively und Justin Baldoni

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Getty Images Blake Lively bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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T. JACKSON / BACKGRID Justin Baldoni und Blake Lively am Set von "It Ends With Us" im Januar 2023

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