Timothée & Selena Gomez begeistern in neuem Animationsfilm

Selena Gomez (33) und Timothée Chalamet (30) stehen gemeinsam vor dem Mikrofon – und zwar für den neuen Animationsfilm "Not Alone". In dem für den 16. April 2027 angekündigten Film leiht Timothée dem introvertierten Raketenmechaniker Joe seine Stimme, während Selena die Rolle der brillanten Astro-Botanikerin Fran übernimmt. Das berichtet unter anderem Deadline. Die beiden Figuren werden zusammengebracht, um den ersten Start einer revolutionären, pflanzengetriebenen Rakete vorzubereiten – Frans bahnbrechende Erfindung.

Zwischen Joe und Fran knistert es zwar von Anfang an, doch keiner der beiden ist besonders versiert in Sachen Romantik. Noch komplizierter wird die Situation, als drei kleine, quirlige und herzige Außerirdische namens Dunk, Welly und Shirm in Joes Zuhause Zuflucht suchen. Die drei sind auf der Flucht vor einem eifrigen, aber wenig fähigen Gesetzeshüter namens Zandro und setzen ihre Hoffnungen auf Frans Rakete, um sicher nach Hause zu gelangen. Neben Selena und Timothée gehören laut Deadline außerdem Brett Goldstein (45), Lamorne Morris (42) und Allison Janney (66) zum Sprecherensemble des Films.

Für Selena ist "Not Alone" ein weiteres Kapitel in ihrer vielseitigen Karriere. Die Sängerin ist längst nicht nur im Musikbusiness erfolgreich, sondern auch als Unternehmerin und Schauspielerin bekannt. Timothée wiederum hat sich in den vergangenen Jahren als einer der gefragtesten Schauspieler Hollywoods etabliert und zuletzt mit großen Blockbustern wie "Wonka" oder "Dune" auf sich aufmerksam gemacht.

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Collage: Getty Images, Getty Images Timothée Chalamet und Selena Gomez Collage

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Getty Images Selena Gomez bei der Premiere von Netflix' "Marty, Life Is Short" im Egyptian Theatre in Hollywood

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Getty Images Timothée Chalamet bei den 32nd Annual Actor Awards 2026