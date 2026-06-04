Letzter gemeinsamer Auftritt der Müllers ist schon Jahre her

Nach fast 17 gemeinsamen Ehejahren haben Lisa (36) und Thomas Müller (36) das Ende ihrer Ehe offiziell bekannt gegeben. Spekulationen über eine Krise in der Beziehung kursierten schon seit geraumer Zeit – nicht zuletzt deshalb, weil der frühere Bundesligaprofi und die Reiterin kaum noch gemeinsam in der Öffentlichkeit aufgetaucht waren. Ihr letzter gemeinsamer Auftritt auf einem roten Teppich liegt inzwischen mehr als zwei Jahre zurück: Im Februar 2024 zeigten sie sich bei der Shibuya-Crossing-Party im Hotel Mandarin Oriental, wo sie eng beieinanderstehend für Fotografen posierten – Lisa in schwarzem Blazer und tief ausgeschnittenem Shirt, Thomas im hellen Sakko mit weißem Hemd.

Nur wenige Monate vor der offiziellen Trennungsbekanntgabe hatte es noch einen letzten gemeinsamen Instagram-Moment gegeben. Im Dezember 2025 veröffentlichte Thomas ein Selfie, auf dem er mit Lisa und dem gemeinsamen Hund zu sehen ist – beide in dunkelblauen Daunenjacken, er mit grauer Strickmütze. "Weihnachten ist Familienzeit", schrieb der Fußballweltmeister damals dazu. Viele Fans hatten den Post damals bereits als besonderes Lebenszeichen des Paares gewertet und feierten das Bild in den Kommentaren als "Comeback des Jahres".

Thomas und Lisa Müller lernten sich als Teenager kennen und heirateten im Jahr 2009. Die Trennung ließen sie über ihren gemeinsamen Medienanwalt Christian Schertz bestätigen. "Das Paar hat sich einvernehmlich vor einiger Zeit getrennt. Weitere Erklärungen werden nicht abgegeben. Ich bitte, die Privatsphäre meiner Mandanten zu respektieren und von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen", sagte dieser gegenüber Bild. Ein Thema, das in den vergangenen Monaten immer wieder hochkochte, war auch die räumliche Trennung. Thomas war im Sommer von Bayern München zu den Vancouver Whitecaps in die MLS gewechselt und lebte seitdem in Kanada, während Lisa in Bayern blieb und sich weiter um das Gestüt Gut Wettlkam kümmerte.

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Imago Thomas und Lisa Müller bei der Shibuya-Crossing-Party im Mandarin Oriental in München, 22.02.2024

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Instagram / esmuellert Thomas Müller mit seiner Frau Lisa und dem Hund, Dezember 2025

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IMAGO / Pressefoto Baumann Thomas und Lisa Müller, 2018