Ellen DeGeneres verkauft ihre Luxusvilla an Tetra-Pak-Erben

Ein wahres Immobilien-Drama in der englischen Idylle: Ellen DeGeneres (68) und ihre Frau Portia de Rossi (53) haben ihre ultramoderne Luxusvilla in den Cotswolds heimlich verkauft – und zwar an Magnus Rausing, einen Erben des schwedischen Tetra-Pak-Milliardenvermögens. Wie die Daily Mail enthüllte, wechselte die Immobilie für umgerechnet stolze 41,5 Millionen Euro den Besitzer. Das Paar, das ursprünglich eine charmante Farm bezogen hatte, war nach zwei Sturmfluten in eine teurere, höhergelegene Villa umgezogen – nur um am Ende doch wieder zur ursprünglichen Farm zurückzukehren.

Die Geschichte begann im Juni 2024, als Ellen und Portia beschlossen, ihr Leben in den Cotswolds neu anzufangen. Sie kauften zunächst Kitesbridge Farm in Asthall bei Burford für 17,5 Millionen Euro und investierten weitere 8,7 Millionen Euro in die Renovierung. Als jedoch gleich zwei Stürme – Bert und Claudia – den nahegelegenen Fluss Windrush über die Ufer treten ließen und die Umgebung des Anwesens tagelang überfluteten, suchten sie nach Alternativen. Sie erwarben daraufhin eine moderne Minimalistvilla auf höherem Gelände für 43,5 Millionen Euro. Nachdem kein Käufer für die Farm gefunden werden konnte, entschieden sie sich kurzerhand, stattdessen die neue Villa zu verkaufen – und genau das ist ihnen nun gelungen. Käufer Magnus ist Venture-Kapitalist und Sohn des Surrey-Milliardärs Jörn Rausing. Sein Urgroßvater Ruben Rausing hatte Tetra Pak 1951 in Schweden gegründet.

Erst kürzlich haben sie allen Anschein nach ein weiteres Anwesen in Kalifornien erworben. Ellen und Portia planen offenbar dennoch langfristig, auf Kitesbridge Farm zu bleiben. Der Bezirksrat von West Oxfordshire genehmigte ihnen kürzlich den Bau neuer Pferdeställe auf dem Gelände. In ihrem Bauantrag ließen Vertreter des Paares verlauten, dass "eine ihrer großen Leidenschaften Pferde" seien und sie "die Farm zu ihrem langfristigen Zuhause machen" möchten. Ein lokaler Immobilienexperte fasste das millionenschwere Hin und Her gegenüber der Daily Mail so zusammen: "Ellen und Portia haben effektiv 43 Millionen Euro plus Nebenkosten ausgegeben, nur um fast unmittelbar ihre Meinung zu ändern und wieder dort zu landen, wo sie angefangen haben. So etwas habe ich noch nie erlebt."

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Getty Images Ellen DeGeneres, US-amerikanische TV-Bekanntheit

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Instagram / ellendegeneres Ellen DeGeneres und Portia de Rossi, Dezember 2024

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Getty Images Ellen DeGeneres und Portia de Rossi im Januar 2020