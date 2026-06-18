Nach Ehe-Aus: Nicole Kidman datet "bekannten Geschäftsmann"

Gut fünf Monate nach ihrer Scheidung von Keith Urban (58) soll Nicole Kidman (58) wieder in festen Händen sein. Wie das Portal Deuxmoi berichtet, genießt die 58-jährige Schauspielerin seit einigen Monaten eine Romanze mit einem "hochkarätigen Geschäftsmann". Die Beziehung werde bewusst im Verborgenen gehalten: "Wir haben erfahren, dass sich die Beziehung in den letzten Monaten still und leise entwickelt hat und die beiden die Dinge sehr diskret halten und weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushalten", zitiert das Newsportal eine anonyme Quelle.

Wer der neue Mann an Nicoles Seite ist, bleibt unklar – doch TMZ brachte bereits Anfang des Jahres einen möglichen Namen ins Spiel: Paul Salem, 62, Vorstandsvorsitzender von MGM Resorts International. Laut dem Bericht haben die Schauspielerin und der Geschäftsmann gemeinsame Bekannte und sollen sich bisher lediglich zweimal in Gruppenkonstellationen getroffen haben. Zum damaligen Zeitpunkt stellte TMZ klar, dass die beiden nicht zusammen seien. Salem war zuvor von 2021 bis zu seiner Scheidung von seiner Ex-Frau Navyn Salem verheiratet, mit der er vier Töchter hat.

Öffentlich zeigte sich Nicole zuletzt Anfang Mai bei der "Met Gala 2026" in New York, wo sie gemeinsam mit ihrer Tochter Sunday Rose auftrat. Keith war wenig später allein bei den "ACM Awards" in Las Vegas zu sehen. Dort fiel unter anderem auf, dass er weiterhin Tattoos trug, die an Nicole erinnern, darunter der Schriftzug "Mary", ihr zweiter Vorname, auf seinen Fingern. Rund um den Countrystar hatte es zuletzt ohnehin Berichte gegeben, wonach ihn die Trennung stark mitnehmen soll. Umso mehr rückt nun auch Nicoles Privatleben wieder in den Fokus.

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Getty Images Nicole Kidman bei den 98. Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood

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Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, April 2024

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Getty Images Sunday Rose Kidman Urban und Nicole Kidman bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York