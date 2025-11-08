Dschungelsex: Das steckt hinter Ice-T und Cocos Ehegeheimnis

Ice-T (67) und Coco Austin (46) tauchten am 31. Oktober in New York bei Heidi Klums (52) Halloween-Party auf – sie als freche Chucky-Version, er im Mix aus Squid Game und Serienkiller. Dabei verriet Ice-T, was hinter seinem viel zitierten Tipp "Dschungelsex" für eine glückliche Ehe steckt und woher der Ausdruck stammt. "Ich habe das tatsächlich von einem 86-jährigen Mann gehört und es geklaut", sagte der Rapper gegenüber E! News und fügte hinzu: "Da dachte ich: 'Das trifft es irgendwie'." Trotzdem gibt es für Ice-T aber auch ein anderes Liebesrezept: "Ich glaube, man muss einfach verliebt bleiben. Wie simpel ist das?"

Neben der Romantik betonte Coco die Bedeutung von Gesprächen in der Partnerschaft. "Du musst aufeinander hören und immer wieder sprechen, immer wieder und wieder", erklärte das Model. Ihrer Ansicht nach sei es wichtig, nie in einer Routine stecken zu bleiben oder sich als Paar selbstverständlich zu nehmen. Dieses Erfolgsrezept scheint bei den beiden aufzugehen, schließlich führen sie nach 24 Jahren immer noch eine glückliche Ehe und sind gemeinsam Eltern einer Tochter. Bei der Veranstaltung in New York zeigten die beiden, wie eng verbunden sie noch immer sind, und genossen offensichtlich den Abend in ihren aufwendig gestalteten Outfits.

Ice-T und Coco Austin sind für ihre offenen und leidenschaftlichen Darstellungen ihrer Beziehung bekannt. Zu besonderen Anlässen, wie ihrem Hochzeitstag, zeigen sie sich immer wieder in intimen Momenten auf Social Media und teilen so ihren Alltag mit ihren Fans. Das Model beschreibt ihren Mann dabei oft als ihre große Liebe und ihren Seelenverwandten. Wie ihre gemeinsamen Auftritte und Äußerungen immer wieder belegen, scheint die Chemie zwischen den beiden auch nach so vielen Jahren auf den ersten Blick ungebrochen.

Getty Images Coco Austin und Ice-T, MTV Video Music Awards 2019

Getty Images Ice-T und Coco Austin bei Heidi Klums 24. Halloween-Party im Hard Rock Hotel New York

Getty Images Coco Austin, Chanel Nicole Marrow und Ice-T bei der Macy’s & Rookie In The City Fashion Show in New York City